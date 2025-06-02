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國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐騙集團洗錢。記者李奕昕／翻攝
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐騙集團洗錢。記者李奕昕／翻攝

國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達四千餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。

據調查，四十一歲施姓男子是天道盟分子，去年一月接手幣想，採加盟方式經營，向金管會申請登記；民眾受假投資詐團指示，赴幣想門市交付現金購買泰達幣，價格比行情高出百分之八。

楊姓男子擔任營運長，負責打幣，北市信義店長王姓男子設百大人頭公司，透過保全公司在門市放置入金機，存放被害人現金，待百大帳戶收到匯款後匯至境外買幣。

刑事局偵二大隊過濾一六五反詐騙系統平台，發現九九九人被騙買幣損失十七億元，其中台南市一名卅三歲女子投資虛幣被騙五九○萬元最多，四月底搜索全國卅七處門市及犯嫌住處，拘提施等七人，另通知三人到案，後續查出蔡姓和蘇姓男子也涉案，上月十四日拘提到案。

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司施姓負責人（左）涉洗錢被捕。記者李奕昕／翻攝
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司施姓負責人（左）涉洗錢被捕。記者李奕昕／翻攝

警方搜索時當場攔阻十五名被害人共二八二萬元財損，查扣價值共二一三四萬元泰達幣六十四萬七六七○點三八四一顆、比特幣○點○三五六顆、波場幣一五二○點一顆，及現金六○四九萬元等，還有法拉利跑車及瑪莎拉蒂休旅車各一輛。

施否認詐騙，稱合法經營虛幣交易，但警方查扣手機發現ＬＩＮＥ工作群組有疑似教戰守則的涉詐文字紀錄，依詐欺、洗錢、組織犯罪、偽造文書等罪移送，檢方聲押施、楊、王獲准，其餘交保、限制住居或請回。

詐騙 虛擬貨幣 洗錢

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