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詐騙頻傳 汐止區秀峰關懷站教長者守護自身財產

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

秀峰銀髮關懷據點課程安排高齡成人意定監護，就是教長輩保護自己的退休金、財產，像是用信託等方式更好的管理自己的財務。 圖/觀天下有線電視提供
秀峰銀髮關懷據點課程安排高齡成人意定監護，就是教長輩保護自己的退休金、財產，像是用信託等方式更好的管理自己的財務。 圖/觀天下有線電視提供

汐止區的秀峰銀髮關懷據點，每個星期一都在綜合運動場的教室上課，安排多元課程，讓長輩動一動，有體適能也有手作課程，而詐騙案件頻傳，也特別請銀行及律師來教長輩如何守護自己的退休金還有財產，以免被騙，長輩說收獲很多。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，因為現在詐騙非常的猖獗，而且長輩很容易被騙，為了保護長輩的財產，不管是退休金或是房子，希望透過課程讓他們能夠明白，要如何守護自己辛辛苦苦一輩子所賺來的財富，今天上的是高齡成人意定監護，就是教長輩保護自己的退休金、財產，像是用信託的方式更好的管理自己的財務。

民眾說，現在詐騙案件真的很多，也很擔心自己會被騙，為了保障自己的財產，來這裡上課能了解更多的知識，知道自己的財產可以透過信託或其他方式，好好管理，防止被騙。

謝慧芝提到，秀峰銀髮關懷據點，不是只有運動、唱歌，另外，也有像是心肺功能訓練、節電省電等等，都是長輩都很注重的課題，還有安排一些舒壓的課程，多元活動希望讓長輩能夠活的更健康，在地老化在地樂活。

長輩 財產 詐騙

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