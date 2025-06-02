影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事局上月拘提分別負責風險控制及收幣的蔡姓、蘇姓男子，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，檢方命蔡5萬元交保，蘇限制住居。

警方查扣帳冊資料，發現4000餘人赴幣想買幣，呼籲民眾發現受騙儘速報案。據調查，41歲施姓男子去年1月成立幣想，採加盟方式經營，依申請提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（VASP），向金管會申請登記；民眾受假投資詐團指示，赴幣想門市交付現金購買泰達幣，價格比行情高出百分之8。

楊姓男子擔任營運長，負責打幣；台北市信義店長48歲王姓男子設百大人頭公司，透過保全公司在門市放置入金機，存放被害人現金，待百大帳戶收到匯款後匯至境外買幣。

刑事局偵二大隊第一隊過濾165反詐騙系統平台，發現999人被騙赴幣想買幣損失17億元，其中台南市一名33歲女子投資虛幣被騙590萬元最多，今年4月24日搜索全國45處門市及犯嫌住處，有8處門市轉移地點或裝潢中，拘提施等7人，通知擔任督導角色羅姓男子等3人。

警方追查，35歲蔡姓男子負責風制，打幣經由他放行，35歲蘇姓男子是信義店員，隨王收幣，上月14日拘提到案。施否認詐騙，稱合法經營虛幣交易；蔡、蘇均稱依指示工作，對詐騙不知情。

警方查扣手機發現施等人的LINE工作群組，有疑似教戰守則的涉詐文字紀錄，詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、偽造文書罪移送。檢方聲押施、楊、王獲准，命其他人5至50萬元交保、限制住居或請回。