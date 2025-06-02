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詐騙太猖獗！張忠謀、魏哲家身份遭冒用 台積電：不要上當
針對台積電（2330）創辦人張忠謀及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬、董事長暨總裁魏哲家及經營團隊身份遭冒用情事，台積電2日發出書面說明澄清，「請大家明鑑不要上當」，且強調，「如有冒用身份情事，本公司亦保留法律追訴權」。
台積電書面說明全文如下：
最近詐騙手法層出不窮，台積公司創辦人張忠謀及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬、董事長暨總裁魏哲家及經營團隊皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。
請大家明鑑不要上當。如有冒用身份情事，本公司亦保留法律追訴權。
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