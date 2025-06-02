租借銀行帳號要匯款 行員與清水警攔阻假網拍詐騙
台中一名男子到銀行要租借銀行帳號匯款，行員查覺有異通報，清水警分局員警即時到場，合力勸阻，阻止一場假網拍詐騙案。
台中市沙鹿區44歲林姓男子疑似遭遇假網拍詐騙，上月29日到沙鹿區某銀行欲匯款7萬多元及辦理約定帳號，他向行員表示，要貨款及經營網拍所用，行員見他說詞反覆，完全交代不清，且帳戶疑有不明資金進出，因而研判民眾可能遭遇假投資詐騙，通報警方協助處理。
中市清水警分局光華派出所警員張嘉麟到場了解，林男表示在網路遇不明人士以經營蝦皮拍賣為由，對方租賃網路帳號及銀行帳號，用來協助收受買家款轉匯給賣家款項，並稱將可獲得佣金，為林男方便轉帳，到銀行臨櫃準備辦理約定帳號及匯款7萬元貨款。
經警方說明此類大多為詐騙集團慣用的假網拍詐騙手法，耐心分析有關商品買賣、股票及虛擬貨幣投資等詐騙模式及風險，林男取後取消辦理作業，感謝行員及警方介入關懷。
清水警分局長蔡慶星表示，個人網路帳號及銀行帳號勿租借，避免成為詐欺幫助犯，他說詐騙集團常以投資報酬為誘餌，利用網路、通訊軟體持續操控被害人心智，進而騙取帳號或獲取資金。
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