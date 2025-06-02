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隔空辦消災解厄法事？台中翁諸事不順險被詐團騙錢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市7旬陳姓老翁因諸事不順，在臉書看到改運廣告，宣稱無需親自到場，只要「隔空作法」即可消災解厄陳翁半信半疑下，上月底到銀行欲匯款4000元，幸好行員、警方機警，發現對方都以「簡體字」回訊，判斷有詭，成功阻詐。

第三警分局東信派出所巡佐張景榮、警員黃繼興在上月23日下午2時許，接獲轄區內合作金庫通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙。據行員表示，稍早一名陳姓老翁（77歲）欲匯款4000元至私人帳戶，稱要「辦理法事、改運」之用。

當行員進一步詢問時，陳翁卻無法說出受款人的身分、法師的名號，甚至連廟宇的名稱與地點也全然不知，行員心生警覺，立即通知警方前來協助。

陳翁坦言，近日正逢人生低潮、諸事不順，無意間在網路上看到「改運」的廣告大為心動，抱著姑且一試的心態，對「改運」一事也感到懷疑，願意配合警方查證。

經員警查看雙方對話紀錄，發現「廟方聯繫人」全程使用簡體字，且當陳翁表示希望能與法師直接對談時，對方總是以各種理由推託，再加上提供的2組匯款帳號皆屬私人戶頭，種種疑點都顯示其中必有詐。

警方為防止陳翁再次遭遇類似詐騙，主動協助其手機安裝來電辨識APP，讓詐騙集團無所遁形。

警方的積極協助，不僅讓陳翁感到安心，也露出笑容直說，「終於扭轉厄運了」。

第三警分局長謝有筆提醒，網路交易風險多，尤其涉及遊戲代購代儲、宗教捐獻或辦事改運等項目，更應謹慎為之，建議民眾透過具有第三方認證的管道進行交易，或親赴實際地點查核資訊後再付款，切勿輕信網路話術。任何涉及金錢的請求皆應提高警覺，遇有疑似詐騙情形，都可撥打165反詐騙專線或110報案求助，讓警方協助查證，守護財產安全。

台中市七旬陳姓老翁上月底險被歹徒以辦理法事為由詐騙，行員與警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬陳姓老翁上月底險被歹徒以辦理法事為由詐騙，行員與警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬陳姓老翁上月底險被歹徒以辦理法事為由詐騙，行員與警方阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬陳姓老翁上月底險被歹徒以辦理法事為由詐騙，行員與警方阻詐。圖／第三警分局提供

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