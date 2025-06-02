民眾疑遭投資詐騙 警民合作逮車手…對方竟通緝又持毒
賊星該敗！新竹市警察局第三分局香山派出所近日接獲黃姓市民報案，陳稱參與某股票投資後發現資金無法提領，懷疑遭遇詐騙，警方研判恐是騙局，便與陳配合與該集團周旋，相約面交現金，等陳姓男車手現身，大批埋伏警力立刻上前逮捕；警方發現，陳男不僅擔任詐團車手，還另犯竊盜案遭通緝，身上還有少量毒品，隨後將陳帶回偵辦。
警方表示，接獲黃男報案後，便與對方商討好持續與該集團聯繫周旋，之後，詐團進一步要黃男加碼投資，雙方約定以現金面交方式取款。
警第三分局香山派出所立即組成專案小組，於雙方約定地點埋伏守候。當詐騙集團派遣陳姓男車手到場與黃男面交時，警方見時機成熟，迅速上前將陳逮捕。經查，陳除擔任詐騙車手外，另涉及竊盜案件遭通緝，並於其身上查獲少量毒品，全案警詢後依詐欺、毒品危害防制條例及通緝等罪嫌，移送新竹地檢偵辦。
警方提醒，詐騙集團無孔不入，嚴重危害社會治安並造成民眾財產重大損失，籲請市民朋友多加利用「165打詐儀表板」學習相關防詐知識，強化警覺心。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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