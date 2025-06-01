快訊

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

聽新聞
0:00 / 0:00

假冒國稅局詐騙 國稅局：小心別上當受騙

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導

財政部中區國稅局竹南稽徵所官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，造成個人資料外洩及財務損失，提醒民眾小心，千萬別上當。

官員說，稅務詐騙事件層出不窮，提醒民眾，國稅局不會以電話或提供網址連結通知辦理調帳查核、繳稅或退稅，收到來自政府通知的電子郵件，務必先確認寄件者網址是否以「gov.tw」結尾，如接獲可疑訊息，請撥打165反詐騙專線查證，也可撥打稅務免費服務電話0800-000321或逕洽所轄國稅局查證。

官員也呼籲民眾慎防稅務詐騙，防詐3招要學起來，分別是保持冷靜、不透漏個資、不點擊不明連結；小心查證；立即撥打165反詐騙專線查證。

國稅局官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，提醒民眾小心，千萬別上當。本報資料照片
國稅局官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，提醒民眾小心，千萬別上當。本報資料照片

財政部 詐騙 繳稅 國稅局 個資

延伸閱讀

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

節稅方法之一就是扶養親屬！當子女們搶著申報扶養父母時該怎麼認定？

00918上市以來績效贏了0056約20％ 不敗教主：換成00713也可以

聯邦法官同意國稅局、ICE 共享稅務資料 進一步合作驅逐無證客

相關新聞

假冒國稅局詐騙 國稅局：小心別上當受騙

財政部中區國稅局竹南稽徵所官員表示，近期有營業人向國稅局反映收到賦稅稽查知書，誘使民眾下載或點擊信中連結網址，造成個人資...

陳文茜送書是詐騙！詐團假名人騙台中婦 險丟百萬老本

詐騙集團假冒「陳文茜送書」為名義，在臉書刊登廣告，台中市七旬廖姓婦人上月底誤信該廣告，拿到贈書與對方取得聯繫後，誤信對方...

工廠女作業員養3孩要貸款…反成詐團共犯 被判刑還需罰8萬

彰化縣工廠作業員黃女將自己2本帳戶提供給詐騙集團，並依詐團指示領出戶頭款項轉交或轉匯給詐團，造成2名被害人分別損失48萬...

跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助

國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國...

客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂

近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發...

虛擬幣洗錢成國安問題！檢察官稱規模動輒百億 足以影響台幣匯率

虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。