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客製化服務！柬國「匯旺集團」 洗錢天堂

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

近年虛擬貨幣詐騙案激增，儘管我國檢警、美國ＦＢＩ加強查緝力道，但詐騙依然持續，原因在於背後的洗錢集團強大，檢警追蹤幣流發現，詐團將贓款轉化為虛擬貨幣後，透過柬埔寨的「匯旺集團」進行洗錢活動，該集團不僅提供客製化洗錢業務，且不提供客戶ＫＹＣ資料給台灣司法單位，造成金流查緝斷點，是司法互助面臨的困境。

據了解，匯旺集團是東南亞有名的「金融企業」，也在其他地區設分公司，包括銀行和保險業務，更有龐大洗錢網路，能幫詐團將不法所得轉移到海外或以現金領出，猶如合法銀行平台，成為東南亞重要的洗錢樞紐，不少黑幫、博弈業者趨之若鶩。

檢警指出，匯旺集團旗下的「匯旺國際支付」位於柬埔寨金邊，日夜毫無顧忌的進行洗錢，尤其泰達幣和美元之間的轉換更是頻繁，儘管大陸和柬埔寨已達成協議，共同開展執法行動，但被捕的都是小咖成員，高階洗錢業者絲毫未受影響。

台灣與柬埔寨無邦交，即便追蹤到虛擬貨幣冷錢包地址，但匯旺集團不提供客戶資料，就算有司法互助也沒用，這也是為何詐團主謀都跑去柬國的原因，更是洗錢業者的避風港。

另外，詐團之間常上演黑吃黑，通常會找可靠的中人居間轉匯虛擬貨幣，並給予賺價差利潤，此行為又稱為「搬磚」。新北市警土城分局與刑事局三名官警，疑從事搬磚洗錢行為，今年初遭台北地檢署偵辦，相關人供稱是投資，目前尚在釐清。

特別的是，柬埔寨洗錢業者也提供中人平台服務，詐團可在此尋覓「仲介」，為證明可信度，中人須繳交一筆保證金，這筆錢會被「信託」，讓詐團安心不會黑吃黑，就算發生「捲幣潛逃」事件，也會拿保證金賠償。

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