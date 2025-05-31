跨境打詐 檢籲拋開政治、司法互助

有專家指出，目前國內的洗錢手法，八成以上都經由虛擬幣洗錢。圖為坊間虛擬幣交易所，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

國人在境外從事詐騙被抓，能否遣返回台受審或遭「送中」，考驗國與國之間政治角力。有檢察官分析，詐團早已打破國際藩籬，但各國司法仍有主權限制，台灣應更積極與國際從事司法互助，或是讓證據決定審判權在哪，拋開政治回歸務實打擊犯罪。

詐騙集團可分為電信流、網路流、資金流三大部分，幕後金主出資成立後，為製造斷點規避查緝，多在國外成立機房、電腦ＩＰ，同在境外的電信機房人員負責打電話行騙，種種模式顯現「詐團已經國際化」。

一名警官指出，目前國內詐團大本營，七到八成都在柬埔寨或泰國，詐團以虛幣洗錢，警方鎖定虛幣錢包追查去向，最後幣流終端落點，多是境外國家，尤以柬埔寨為大宗。

熟悉國境事務的檢察官指出，台灣因政治因素國際處境困難，各國間主權、司法各自獨立，要追上跨國詐騙只能仰賴國與國之間法領域合作，包括與大陸之前的兩岸共打協議，在兩岸互動尚未降至冰點時，台灣警察、大陸公安尚能合作逮人、交換證據。

不過，二○一六年肯亞詐騙案，多名涉案台灣人被送大陸審判，該事件成為台灣、大陸相互執法合作，轉為競爭的分水嶺，各自和他國合作抓人引渡，甚至演變成國際間搶人大作戰，背後仍是因主權等政治因素。

陳姓警官表示，傳統的洗錢手法，多是化整為零分拆為小額現金，層層轉帳最後再匯集，但過程會有金融管理機構或洗錢防制機關監管；另外過去還有購買黃金、鑽石等高價品，再轉移到嫌犯手中。

傳統洗錢手法有監管與耗費時間的問題，但虛幣洗錢只要動動手指，三分鐘後幣流就到境外；據了解，詐團在境外要領取虛幣或兌現，寧願花費更高的水錢，就是為換取速度快的優勢。

「罪犯早已無國界，司法卻還在分主權。」檢察官認為，台灣因國際處境特殊，跨國合作已有一定難度，更應拋開政治理性、務實打擊犯罪。