虛擬幣洗錢國安問題！檢察官稱規模動輒上百億 足以影響台幣匯率

虛擬貨幣問世不到廿年，洗錢問題成國安危機。記者潘俊宏／攝影

虛擬貨幣問世不到廿年，不僅改寫貨幣交易模式，更成為不法吸金工具，有官警指出，目前國內洗錢八成以上藉由虛擬幣。曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案的台中地檢署檢察官張富鈞直言，詐團以虛擬幣洗錢，金額動輒數億元、甚至上百億元，已成為國安問題。

法務部次長黃謀信坦言，虛擬貨幣近年來確實已在國際上成為各類犯罪的洗錢工具，不光是詐團使用，國際上毒品等各類犯罪也常使用，國內執法單位早已察覺此一問題，經過多次開會，去年修正洗錢防制條例，對以虛擬資產為洗錢工具的犯罪提高刑責，也建立查扣平台。

刑事局黃姓警官指出，虛幣洗錢是新興犯罪手法，各國執法單位都在填補漏洞；根據聯合國今年最新報告，光是柬埔寨金邊市的一處非法線上交易平台，就推出自己的加密貨幣交易平台，近四年已處理超過二四○億美元的加密貨幣交易，多與詐騙與洗錢案件有關。

黃姓警官指出，只要涉及大筆金錢，虛幣洗錢就是選項之一，原因是全球虛幣監管機制仍需加強，加上虛幣去中心化，不需經由金融機構轉手，中轉快速是一大優勢。

張富鈞偵辦ACE王牌交易所涉嫌以虛擬貨幣詐騙吸金案，他說自被害人追查起，一路向上溯源到虛擬貨幣門市等，最終抓到幕後公司創辦人，其轉投資的富海公司創設的「阿福錢包」App，卻從事虛幣線下場外交易，替詐團洗錢高達三點四億元。

檢警分析金流時，發現阿福錢包內的「總水庫」，短短半天有二個錢包打進四點一億元，時間短、金額高，追出來源竟是國內另家知名交易所XREX鏈科公司創辦人蕭匯宗，衍生出案外案。

檢方深入追查，蕭匯宗與另名創辦人黃耀文替詐團將位於波場鏈（TRC20）一二七○萬顆泰達幣（USDT），轉換到以太鏈（ERC20），洗錢高達四點一億元；此舉並非該公司常規服務項目，更能隱匿不法資金去向，讓司法機關追查困難。

張富鈞說，詐團獲利在於「錢要落地」，從過去傳統地下匯兌，到近年水房改以虛幣轉換，詐團透過虛幣洗錢，已成為國安問題；詐團利用虛擬幣洗錢，金額往往十億、百億起跳，若有意操縱，甚至足以影響新台幣匯率，衝擊國內進出口產業。

另外，大量熱錢透過虛幣隱匿金流，一旦「錢落地」，詐團以現金購買千萬超跑、豪車或不動產等，藉此製造洗錢後的斷點，也增加查緝難度。

張富鈞指出，美國設有「國家加密貨幣執法小組」（NCET），專門針對加密貨幣詐騙、網路犯罪查緝，國內詐團劇增、洗錢規模龐大，也應強化查緝執法能力，視其必要性成立如詐欺洗錢特偵組，專門從大型案件的源頭端查起。

區塊鏈專家、國民黨立委葛如鈞表示，虛擬貨幣實際被用於非法比例甚低，但過去政府保守，對民眾宣導不足，導致被汙名化；他支持政府強力打擊虛幣被用於非法洗錢，主管機關應強化合法交易管道。