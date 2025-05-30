暑假將至 數發部示警遊戲點數詐騙

數發部發布網路詐騙通報查詢網週快訊，數發部表示，暑假將至，玩遊戲人數增加，詐騙集團也假冒親友或遊戲客服，謊稱需要代買遊戲點數或提供假獎勵，誘騙民眾代購轉帳或藉機盜取帳號，呼籲玩家千萬不要輕易轉讓或替陌生人代購遊戲點數，避免受騙。

數發部建置網路詐騙通報查詢網作為通報疑似詐騙訊息的平台，統計5月18日到24日，網路詐騙通報查詢網共接獲5486件通報疑似詐騙訊息，確認為詐騙的案件數共4517件，較前一週上升82.36%。

數發部已依法通報平台業者下架詐騙訊息，提醒民眾需保持警覺。依平台別占比觀察，Meta比例為94.53%，LINE為2.28%，Google為0.07%，TikTok為0.11%，詐騙網站為2.75%，其他詐騙為0.27%。

分析網路詐騙通報查詢網通報案件類型前3名，分別為金融投資詐騙占比36.40%，身分冒充有30.29%，產品服務如網購詐騙、投資課程等占比為20.30%，3類件數都呈上升。

數發部也提出2點提醒，首先，慎防遊戲點數詐騙。暑假即將到來，玩線上遊戲人數隨之上升，詐騙集團也趁機出招，假冒親友或遊戲客服，謊稱需代買遊戲點數或提供假虛寶獎勵等方式，誘騙民眾代購轉帳，或藉機盜取帳號。為避免受騙，玩家切勿輕易轉讓或替陌生人代購遊戲點數。如接到可疑訊息，務必謹慎確認對方身分。

其次，數發部呼籲民眾小心偽冒第三方支付詐騙，近期詐騙集團常偽冒LINE Pay、綠界ECPay等第三方支付平台客服，謊稱用戶帳號異常或交易失敗，要求點擊連結重新登入提供驗證碼，藉此盜取帳號、綁定資料甚至盜刷金錢。有時也會偽造付款頁面，誘導民眾完成轉帳。

數發部提醒民眾，官方真實客服不會要求提供密碼或驗證碼，若有疑慮可向官方網站或APP客服求證，不要點擊可疑連結或提供個人資訊。