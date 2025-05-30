快訊

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

戰爭資金哪來？俄油氣出口大賺9千億美元 為盟國援烏金三倍

自撞鐵拒馬…屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士頭部重創不治

暑假將至 數發部示警遊戲點數詐騙

中央社／ 台北30日電

數發部發布網路詐騙通報查詢網週快訊，數發部表示，暑假將至，玩遊戲人數增加，詐騙集團也假冒親友或遊戲客服，謊稱需要代買遊戲點數或提供假獎勵，誘騙民眾代購轉帳或藉機盜取帳號，呼籲玩家千萬不要輕易轉讓或替陌生人代購遊戲點數，避免受騙。

數發部建置網路詐騙通報查詢網作為通報疑似詐騙訊息的平台，統計5月18日到24日，網路詐騙通報查詢網共接獲5486件通報疑似詐騙訊息，確認為詐騙的案件數共4517件，較前一週上升82.36%。

數發部已依法通報平台業者下架詐騙訊息，提醒民眾需保持警覺。依平台別占比觀察，Meta比例為94.53%，LINE為2.28%，Google為0.07%，TikTok為0.11%，詐騙網站為2.75%，其他詐騙為0.27%。

分析網路詐騙通報查詢網通報案件類型前3名，分別為金融投資詐騙占比36.40%，身分冒充有30.29%，產品服務如網購詐騙、投資課程等占比為20.30%，3類件數都呈上升。

數發部也提出2點提醒，首先，慎防遊戲點數詐騙。暑假即將到來，玩線上遊戲人數隨之上升，詐騙集團也趁機出招，假冒親友或遊戲客服，謊稱需代買遊戲點數或提供假虛寶獎勵等方式，誘騙民眾代購轉帳，或藉機盜取帳號。為避免受騙，玩家切勿輕易轉讓或替陌生人代購遊戲點數。如接到可疑訊息，務必謹慎確認對方身分。

其次，數發部呼籲民眾小心偽冒第三方支付詐騙，近期詐騙集團常偽冒LINE Pay、綠界ECPay等第三方支付平台客服，謊稱用戶帳號異常或交易失敗，要求點擊連結重新登入提供驗證碼，藉此盜取帳號、綁定資料甚至盜刷金錢。有時也會偽造付款頁面，誘導民眾完成轉帳。

數發部提醒民眾，官方真實客服不會要求提供密碼或驗證碼，若有疑慮可向官方網站或APP客服求證，不要點擊可疑連結或提供個人資訊。

詐騙集團 數發部

延伸閱讀

綠領人才夯 28個培育課程暑期班、6班已額滿

暑假邊玩邊快速升級，救國團海外營隊打造STEAM到職涯探索多元宇宙

李多慧甜喊：《馴龍高手》《窒友梅根2.0》《侏羅紀世界》暑假最強套票快搶

店員苦勸無用 男寄帳戶給詐團重判5年 法官：無需輕縱

相關新聞

單純女學生還沒看到房子就匯款2萬8 警方：典型租屋詐騙

新北市林口區1名女學生為了上學和打工方便，想在桃園租屋，輕信臉書廣告，房子都還沒看到就先匯款2萬8，又被要求再付3萬8，...

「165反詐騙中心」也遭冒用 台南女險遭詐騙直奔警所求助

40歲鄭姓女子昨接獲佯稱165反詐騙中心，指有人持她的證件申辦電信門號，身分遭冒用涉及洗錢防制法，須將其名下存款5萬元交...

桃檢林淑瑗逮律師游光德詐團 獲頒新世代打詐特殊貢獻

法務部舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」，會中表揚打擊詐欺犯罪表現卓越人員，桃園地檢署檢察官林淑瑗偵辦全國首...

「小羅志祥」直播主淪詐團首腦 爽開瑪莎拉蒂騙老人賣生基位

直播主「小羅志祥」林宥穎涉嫌佯稱協助高價轉賣生基位等殯葬產品，以製作金流為由要求交付現金，向19名老人騙走5469萬元。...

偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚

台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80...

詐團女假孕求交保…驗孕被打臉 法院：說謊繼續羈押

台中陳姓女子多次擔任詐騙集團車手向被害人取款，落網後被收押在台中看守所女子分所，她主張自己已懷孕13周聲請停押交保；法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。