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單純女學生還沒看到房子就匯款2萬8 警方：典型租屋詐騙

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區1名女學生為了上學和打工方便，想在桃園租屋，輕信臉書廣告，房子都還沒看到就先匯款2萬8，又被要求再付3萬8，前天操作ATM時被超商店員發現異常，通報警方趕抵勸阻「妳遇到詐騙集團了」。

17歲專科女學生想在離學校和打工地點距離較近的地方租屋，主動透過臉書廣告資訊聯絡對方，依指示匯款2個月租金和押金共2萬8千元保留優先承租資格，對方還想引誘她「年繳」再匯3萬8千元。

接著則告知，妳考慮太久、回覆太慢，房子已租給別人，女學生也覺得不對勁，還沒看屋就一直想叫她匯錢，最後協議辦理退款，詐騙集團繼續引導她透過ATM驗證帳戶。

前天女學生在超商依照指示操作ATM時，被店員察覺異狀，立刻通報警方。林口警分局忠孝派出所長梁世詮迅速率員趕抵，勸阻女學生繼續操作ATM，向她解釋這是常見的「假租屋」詐騙手法，假使按照指引登錄對方提供的假帳號，最後帳戶餘額恐怕全部都會被詐騙集團騙光。

林口警分局提醒民眾，租屋請務必實地看屋、簽署正式合約再付款，切勿輕信網路廣告、依照要求操作ATM匯款或登錄不明帳號。若有疑問請即撥打165反詐騙專線或聯絡警方查證，保護自身財產安全。

女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝
女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝
忠孝派出所所長梁世詮（中）接獲店員通報，迅速率員趕赴超商勸阻年輕女學生（右）繼續操作ATM，告知遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
忠孝派出所所長梁世詮（中）接獲店員通報，迅速率員趕赴超商勸阻年輕女學生（右）繼續操作ATM，告知遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝
女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝
女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝
女學生輕信臉書租屋廣告，房子都還沒看到就先匯款租金2萬8，又被要求再付3萬8。記者林昭彰／翻攝

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