「165反詐騙中心」也遭冒用 台南女險遭詐騙直奔警所求助

40歲鄭姓女子昨接獲佯稱165反詐騙中心，指有人持她的證件申辦電信門號，身分遭冒用涉及洗錢防制法，須將其名下存款5萬元交付監管，後續轉介高雄市警局並傳送偽造受理案件證明單及地檢署傳票，還要求線上製作筆錄，鄭女察覺有異，直奔台南市警三分局安中派出所請求協助。

警方指出，鄭女遇到的「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍然層出不窮，詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，再利用核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱。

鄭女接獲檢警傳票及受理案件證明單，乍看之下幾可亂真，然而，細究之下，文件抬頭「高雄市政府警察局前金分局」、「台灣高雄地方地檢署」，然而，高雄市警局並無前金分局，而是「新興分局前金分駐所」，且高雄地檢署實為「高雄地方檢察署」，更遑論檢察官、警員姓名的真實性。

警方指出，無論是「假冒戶政事務所」及「假冒醫院」甚至「假檢警」人員，多數會聲稱「他人冒用證件與涉嫌刑案等理由」取信民眾，引起惶恐，進而聽從指示，造成民眾財產損失。