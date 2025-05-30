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「165反詐騙中心」也遭冒用 台南女險遭詐騙直奔警所求助

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

40歲鄭姓女子昨接獲佯稱165反詐騙中心，指有人持她的證件申辦電信門號，身分遭冒用涉及洗錢防制法，須將其名下存款5萬元交付監管，後續轉介高雄市警局並傳送偽造受理案件證明單及地檢署傳票，還要求線上製作筆錄，鄭女察覺有異，直奔台南市警三分局安中派出所請求協助。

警方指出，鄭女遇到的「假冒公務人員詐騙」雖非新型態手法，仍然層出不窮，詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，再利用核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱。

鄭女接獲檢警傳票及受理案件證明單，乍看之下幾可亂真，然而，細究之下，文件抬頭「高雄市政府警察局前金分局」、「台灣高雄地方地檢署」，然而，高雄市警局並無前金分局，而是「新興分局前金分駐所」，且高雄地檢署實為「高雄地方檢察署」，更遑論檢察官、警員姓名的真實性。

警方指出，無論是「假冒戶政事務所」及「假冒醫院」甚至「假檢警」人員，多數會聲稱「他人冒用證件與涉嫌刑案等理由」取信民眾，引起惶恐，進而聽從指示，造成民眾財產損失。

三分局提醒民眾，如有接到類此來電，保持冷靜莫緊張，「一聽二掛三查證」，可親赴鄰近派出所詢問，或撥打110或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

鄭女接獲檢警傳票及受理案件證明單，乍看之下幾可亂真。圖／讀者提供
鄭女接獲檢警傳票及受理案件證明單，乍看之下幾可亂真。圖／讀者提供
詐騙集團傳送偽造受理案件證明單，抬頭為高雄市政府警局前金分局，但高雄無前金分局，實為新興分局前金分駐所。圖／讀者提供
詐騙集團傳送偽造受理案件證明單，抬頭為高雄市政府警局前金分局，但高雄無前金分局，實為新興分局前金分駐所。圖／讀者提供
鄭姓女子昨接獲佯稱165反詐騙中心，指其身分遭冒用涉及洗錢防制法，須將其名下存款5萬元交付監管，她察覺有異直奔台南市警三分局安中派出所請求協助。圖／讀者提供
鄭姓女子昨接獲佯稱165反詐騙中心，指其身分遭冒用涉及洗錢防制法，須將其名下存款5萬元交付監管，她察覺有異直奔台南市警三分局安中派出所請求協助。圖／讀者提供

高雄市 身分證 詐騙集團

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