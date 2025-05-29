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預約計程車卻遲未現身司機報案 南投警意外逮車手

中央社／ 南投縣29日電

方男誤信假投資投入畢生積蓄，還搭車到南投縣向堂哥借錢，由於方男預約搭計程車卻遲未現身，司機報案「等不到人」；警方查訪竟發現方男正與車手面交，逮捕車手阻詐。

住在南部方姓男子誤信假投資詐騙，畢生積蓄新台幣數百萬元已陸續被騙光，方男聽信話術要繼續交錢，27日搭車至名間鄉堂哥住處借新台幣200萬元，同時與假冒投資公司主管的48歲陳姓車手相約至堂哥住處面交取款，由於計程車司機報案，警方順利攔阻逮人。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞稿表示，方男叫計程車從高鐵站到名間鄉堂哥住處，一段時間過後，再次打電話叫車約在附近超商搭乘，司機依約到場，卻遲遲未見方男，基於安全考量、擔心乘客發生其他狀況，因此向南投分局名間分駐所報案，說明等不到乘客。

南投分局指出，司機描述上午等到下午未見乘客，警方聯想極可能是詐騙案，依司機提供乘客去向及特徵，在搭車處附近查訪，果然在一戶民宅發現方男正與車手面交，當場查獲車手陳男、現金200萬元，警詢後依刑法詐欺罪嫌、洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦。

南投分局長洪秋賢說，計程車司機一通「等不到人」報案電話，警方成功查獲詐騙車手及攔阻被害人付款，顯示計程車司機在社會安全網絡扮演重要角色，也證明提高民眾「識詐」能力，才是打擊詐騙犯罪關鍵力量，詐騙手法一直變化，民眾務必提高警覺。

車手 詐騙 計程車司機 南投縣

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