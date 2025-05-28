提高獎勵成效顯著 苗縣114年已阻詐逾1億元

苗栗縣警察局今天表示，縣府自去年7月提高金融機構、超商協助攔阻詐騙獎金至每案最高新台幣1萬元，成效顯著，今年1至4月共成功阻詐92件，阻詐金額達新台幣1億298萬餘元。

苗栗縣政府秘書長陳斌山今天出席苗栗縣警察局月報，表揚國泰世華銀行苗栗分行等12名成功攔阻詐騙有功人員，肯定金融機構與警方密切合作，協力守護民眾財產安全，展現強大防詐能量。

縣警局刑警大隊指出，縣府自113年7月起，針對每件成功攔阻詐騙案件，依攔阻金額核發禮券獎勵，將原本每案2000至5000元獎勵金額，提升至每案4000元至1萬元，鼓勵金融機構、超商等與警方通力合作，共同打擊詐騙。

縣警局表示，獎勵措施提升後，有效激勵行員積極執行關懷提問與即時通報工作，113年8至12月，每月攔阻成效穩居全國非六都縣市前3名；此外，經統計114年1至4月，全縣共成功攔阻92件詐騙案件，阻詐金額達1億298萬餘元。

縣警局說，詐騙集團手法層出不窮，一名婦人遭詐團以「假交友投資虛擬貨幣」實施詐騙，陸續以174萬元向非法幣商購買虛擬貨幣，大湖分局4月受理報案後組成專案小組，報請檢方指揮偵辦，循線拘捕黃姓非法幣商，當場查扣USTD（泰達幣）5940顆（價值約新台幣20萬元）、現金2萬5000元，依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

縣警局表示，將持續擴大追查詐欺集團其他成員，並呼籲縣內金融機構持續與警局攜手合作，發揮第一線關懷與通報力量，共同守住民眾財產。