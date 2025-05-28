快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

聽新聞
0:00 / 0:00

「小羅志祥」直播主淪詐團首腦 爽開瑪莎拉蒂騙老人賣生基位

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

直播主「小羅志祥」林宥穎涉嫌佯稱協助高價轉賣生基位等殯葬產品，以製作金流為由要求交付現金，向19名老人騙走5469萬元。刑事局拘提林等15人，台北地檢署本月依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌起訴。

據了解，林宥穎在網路平台直播，被網友認為長相頗似藝人「小豬」羅志祥，他是羅的歌迷，有舞蹈基礎，曾翻唱羅的歌曲「No Joke」並拍攝影片，5年前被經紀公司發掘規劃發行單曲。林落網坦承行騙，被辦案人員發現是「小羅志祥」時態度低調，直說「沒有啦」，不願多談。

警方調查，29歲林宥穎涉出資及組織詐騙集團，透過管道取得曾被靈骨塔手法詐騙的被害人聯絡方式，由業務員致電約見面，稱可協助高價轉賣生基位、靈骨塔位、骨灰罈等殯葬產品，開車載被害人至在台北市松山、內湖區的日租辦公室簽約取信。

業務稱，買家撥款金額大，可能被金融風險控制機制阻擋或抽取高額稅金，認識金管會、銀行高層人士，可協助製作金流解決風控問題或節稅，要求被害人交付現金，得手後斷絕聯繫，被害人陸續報案。

警方清查去年6月至10月有15人被騙5469萬元，均是退休老人，其中新北市一名老婦抵押公寓住處借貸交付，被騙1400萬元最多。

刑事局電信偵查大隊第一隊去年10月至本月，在台北、新北拘提林及業務、取款車手等15人，查扣林價值約500萬元瑪莎拉蒂跑車，從他及幹部30歲張姓男子住處查扣172萬元現金，依加重詐欺、洗錢、組織罪移送。北檢聲押林、張等5人獲准，命其他人10至20萬元交保，本月起訴。

直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣他價值約500萬元瑪莎拉蒂跑車。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣他價值約500萬元瑪莎拉蒂跑車。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎（左）涉詐被刑事局拘提，曾與藝人羅志祥（右）合照。圖／翻攝自IG
直播主「小羅志祥」林宥穎（左）涉詐被刑事局拘提，曾與藝人羅志祥（右）合照。圖／翻攝自IG
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐，刑事局搜索查扣172萬元現金。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐被刑事局拘提，在台北市內湖區住處被壓制在地。記者李奕昕／翻攝
直播主「小羅志祥」林宥穎涉詐被刑事局拘提，在台北市內湖區住處被壓制在地。記者李奕昕／翻攝

被害人 直播主

延伸閱讀

詐團女假孕求交保…驗孕被打臉 法院：說謊繼續羈押

罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

單純分享日常？陸配直播主拍小學生 北市警送辦妨害秘密「創首例」

Line被盜深夜急報警！張茂楠嘆：詐團佯裝親友指已報警 想再詐他一次

相關新聞

「小羅志祥」直播主淪詐團首腦 爽開瑪莎拉蒂騙老人賣生基位

直播主「小羅志祥」林宥穎涉嫌佯稱協助高價轉賣生基位等殯葬產品，以製作金流為由要求交付現金，向19名老人騙走5469萬元。...

偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚

台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80...

詐團女假孕求交保…驗孕被打臉 法院：說謊繼續羈押

台中陳姓女子多次擔任詐騙集團車手向被害人取款，落網後被收押在台中看守所女子分所，她主張自己已懷孕13周聲請停押交保；法院...

罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

台中地檢署檢察官戴旻諺打詐成績亮眼，除殲滅詐團抓到核心的金主，近期破獲全台首件卡池機房，也是極少數中取得「TRM加密貨幣...

誤信假檢警…婦人驚惶失措帶存摺急奔郵局 豐原警巧遇及時阻詐

台中市神岡婦人在家中接獲詐團假冒「檢警」的不明來電，聲稱婦人帳戶涉入詐欺案件，需接受金融監管，要求她前往郵局更新存摺並拍...

台南單月詐欺案發生數略減 「攔阻近億元」、假投資仍最大宗

台南市4月份詐欺受理件數1232 件，較上月1310 件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.53%、解除分期付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。