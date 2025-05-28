「小羅志祥」直播主淪詐團首腦 爽開瑪莎拉蒂騙老人賣生基位

直播主「小羅志祥」林宥穎涉嫌佯稱協助高價轉賣生基位等殯葬產品，以製作金流為由要求交付現金，向19名老人騙走5469萬元。刑事局拘提林等15人，台北地檢署本月依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌起訴。

據了解，林宥穎在網路平台直播，被網友認為長相頗似藝人「小豬」羅志祥，他是羅的歌迷，有舞蹈基礎，曾翻唱羅的歌曲「No Joke」並拍攝影片，5年前被經紀公司發掘規劃發行單曲。林落網坦承行騙，被辦案人員發現是「小羅志祥」時態度低調，直說「沒有啦」，不願多談。

警方調查，29歲林宥穎涉出資及組織詐騙集團，透過管道取得曾被靈骨塔手法詐騙的被害人聯絡方式，由業務員致電約見面，稱可協助高價轉賣生基位、靈骨塔位、骨灰罈等殯葬產品，開車載被害人至在台北市松山、內湖區的日租辦公室簽約取信。

業務稱，買家撥款金額大，可能被金融風險控制機制阻擋或抽取高額稅金，認識金管會、銀行高層人士，可協助製作金流解決風控問題或節稅，要求被害人交付現金，得手後斷絕聯繫，被害人陸續報案。

警方清查去年6月至10月有15人被騙5469萬元，均是退休老人，其中新北市一名老婦抵押公寓住處借貸交付，被騙1400萬元最多。