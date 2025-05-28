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偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80名被害人，被害金額達5515萬多元，榮獲「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎項，昨由法務部長鄭銘謙親自頒發獎座表揚。

檢警調查，34歲丁姓男子是竹聯幫弘仁會重要幹部，在臉書等各大社團張貼求職廣告，吸引民眾求職工作並發放薪水，降低民眾戒心取得信任。當民眾領到薪水後，丁等人即在群組內角色扮演，佯稱有「太陽能板、光電」等事業投資穩賺不賠，洗腦民眾投認購。

若遇無財力的被害人，就會以「規避稅額」為由，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取民眾金融帳戶。

丁等人除利用詐得的金融帳戶，層轉假投資不法所得出金外，也提供其他詐騙集團使用，協助將詐騙的不法所得層轉出金，從中抽取水錢，藉以牟取不法暴利。

檢警先在去年11月在新竹、台南等處同步發動第一波拘提、搜索行動，當場查獲丁等15人，後續溯源追查，今年2月、3月再查獲集團黃姓幹部等10人，查扣市價約1400萬元的一棟房地產、現金40萬5500元、豪車、電腦設備等贓證物。檢警清查出80名被害人，被害金額達5515萬多元。

專案小組共破獲跨北、中、南縣市電信詐騙機房共7處，並將該詐騙集團一線至三線成員共25人均逐一向法院聲請羈押獲准，今年3月底起訴，該詐騙集團主要幹部6人均向法院具體求刑12年以上有期徒刑。

法務部部長鄭銘謙昨頒發「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎項給台南地檢署檢察官翁逸玲。圖／讀者提供
法務部部長鄭銘謙昨頒發「新世代打擊詐欺犯罪」有功人員獎項給台南地檢署檢察官翁逸玲。圖／讀者提供

詐騙集團 被害人 虛擬貨幣

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