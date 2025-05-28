澎湖天后宮贈媽祖防詐水 縣警局：人手一瓶隨時識詐

詐騙案件時有所聞，澎湖天后宮今天捐贈「保庇防詐水」給澎湖縣警察局，將無限制供應民眾與遊客，期盼透過人手一瓶，隨時隨地提高防詐意識，減少受騙上當。

澎湖天后宮「保庇防詐水」贈水儀式，今天在天后宮前往廣場舉行，主委蔡光明象徵性捐贈印有「保庇防詐水」字樣的瓶裝水，澎湖縣警察局長林温柔率所轄3個分局長等代表接受，並回贈感謝狀給天后宮，現場也正好大批遊客前往參觀，分享了防詐水的保佑。

蔡光明表示，國內最近詐騙案層出不窮，手法日新月異，天后宮媽祖本於發揮社會公益精神，今年再訂製有「媽祖護佑守錢財，轉帳匯款必三思」的「保庇防詐水」，將無限量供應，希望澎湖民眾或遊客識詐，人手一瓶防詐水，時時防詐警覺，減少受騙上當。

林温柔表示，澎湖地區去年1至5月共發生詐騙案件222件，今年迄今同期178件，案件雖有減少，但仍時有所聞，尤其只要一天有詐騙案件，全體警察都動起來追查；此次天后宮捐贈的「保庇防詐水」，將分別置放在各分局所舉辦的治安座談會及海上花火節現場，供民眾及遊客取用，期盼做到人手一瓶，隨時隨地提高防詐意識。

澎湖天后宮與澎湖縣警察局聯手提供「保庇防詐水」，將無限量供應，民眾或遊客在天后宮或花火節廣場等，隨時取用，一起識詐，防止詐騙案件發生。