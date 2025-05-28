詐團女假孕求交保…驗孕被打臉 法院：說謊繼續羈押

台中陳姓女子多次擔任詐騙集團車手向被害人取款，落網後被收押在台中看守所女子分所，她主張自己已懷孕13周聲請停押交保；法院查，陳女經婦產科驗孕為陰性，她卻仍虛稱有懷孕，可見仍在說謊，若釋放出去繼續行詐可能性極高，駁回其聲請，可抗告。

陳女表示，她目前已經懷孕13周，向法院聲請具保停止羈押。

台中地院查，陳女涉嫌組織、詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌，嫌疑重大，陳女經訊問後也坦承犯行，且她還有其他詐欺案在新北、台南等地偵查、審理中，可見有反覆實施之虞，加上她無法湊得足夠交保金，今年5月1日起被羈押。

中院發現，陳女今年1月22日擔任車手向被害人取款時被警察抓到，經新北地檢署起訴，但她當時被查獲後，又回歸詐團擔任車手，一再反覆實施，且嚴重影響社會治安、他人財產安全，犯罪情節不輕，無從予以具保等手段替代，有繼續羈押必要。

中院指出，陳女稱自己懷孕聲請停止羈押，但陳女5月8日經由婦產科門診，醫師診療後開立懷孕試驗酵素免疫法，結果為陰性。