快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

高檢署遏止不動產詐騙 跨部會強化橫向聯繫出擊

中央社／ 台北28日電

高檢署今天表示，為防制民眾遭詐騙導致不動產抵押或過戶損失，日前召開跨部會會議，討論檢警調取地籍資料、強化橫向聯繫及提升民眾防詐意識等議題，遏止不動產詐騙。

台灣高等檢察署新聞資料指出，5月26日召開「防制民眾遭詐將不動產抵押或過戶措施研商會議」，邀集內政部地政司、警政署刑事警察局、台北市政府地政局、中華民國地政士公會全國聯合會、台北市地政士公會及台北、新北、士林地檢署等單位出席。

高檢署檢察長張斗輝致詞時表示，近年不動產詐騙頻傳，詐騙集團結合不肖地政士、放貸業者，誘騙民眾將不動產設定抵押或過戶，再將貸款匯入詐騙集團指定帳戶，財損動輒上千萬元。

張斗輝指出，高檢署配合行政院「打詐行動綱領2.0版」，在懲詐方面成立專案小組，整合各地檢署偵辦不動產詐騙案件，強化犯罪所得查扣；在阻詐方面，促請各地檢署預警中心與地政機關建立橫向聯繫，即時阻止犯罪。

高檢署表示，會議達成跨部會加強合作共識，將強化防詐宣導及保護詐欺被害人措施；此外，內政部地政司正研議增修全國地籍資料庫功能，加速檢警調取地籍資料，提高偵辦效率。

新聞資料提到，近期台中、桃園地檢署陸續起訴不動產詐騙集團，查扣不法所得並求處重刑，高檢署將持續關注不動產詐騙議題，全面守護民眾財產安全。

詐騙集團 北市 內政部

延伸閱讀

大同雙箭齊發 展望向好

影／非法掩埋千噸廢棄物！環檢警三方聯手 破獲六〇化工集團廠房

選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

「台版地面師」現身！地政士勾結詐團狠騙7人 海撈4千萬

相關新聞

偵辦竹聯弘仁會「綠能」詐騙 南檢檢察官翁逸玲獲法務部表揚

台南地檢署檢察官翁逸玲去年底指揮刑事局中部打擊犯罪中心、永康警分局等專案小組，查獲竹聯弘仁會「綠能」詐騙集團，清查出80...

詐團女假孕求交保…驗孕被打臉 法院：說謊繼續羈押

台中陳姓女子多次擔任詐騙集團車手向被害人取款，落網後被收押在台中看守所女子分所，她主張自己已懷孕13周聲請停押交保；法院...

罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

台中地檢署檢察官戴旻諺打詐成績亮眼，除殲滅詐團抓到核心的金主，近期破獲全台首件卡池機房，也是極少數中取得「TRM加密貨幣...

誤信假檢警…婦人驚惶失措帶存摺急奔郵局 豐原警巧遇及時阻詐

台中市神岡婦人在家中接獲詐團假冒「檢警」的不明來電，聲稱婦人帳戶涉入詐欺案件，需接受金融監管，要求她前往郵局更新存摺並拍...

台南單月詐欺案發生數略減 「攔阻近億元」、假投資仍最大宗

台南市4月份詐欺受理件數1232 件，較上月1310 件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.53%、解除分期付...

合庫金與刑事局簽署防詐MOU 合作ATM金警連線懲詐機制

為加強打詐力道，合庫金控（5880）率旗下合庫銀行等7家子公司，於27日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書。簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。