誤信假檢警…婦人驚惶失措帶存摺急奔郵局 豐原警巧遇及時阻詐
台中市神岡婦人在家中接獲詐團假冒「檢警」的不明來電，聲稱婦人帳戶涉入詐欺案件，需接受金融監管，要求她前往郵局更新存摺並拍照提供帳戶資料，婦人驚慌失措下，準備依指示前往郵局配合操作，所幸途中巧遇巡邏員警及時識破騙局。
豐原分局表示，69歲古姓婦人神情慌張，手持存摺等物品，行經神岡區中山路與林厝路口時，在路旁來回踱步，神岡分駐所警員26日下午3時許執行巡邏勤務時，發現古婦神情顯得異常不安，見狀立即上前關心，詢問是否需要協助。
據古婦陳述，自己剛在家中接到一通未顯示號碼的來電，對方自稱是檢警人員，聲稱追查案件時發現她名下帳戶涉及詐欺案件，必須接受「金融監管」，並要求她立即前往郵局，將存摺餘額更新後拍照傳送，以配合偵辦。
古婦因為擔心自己平白無故捲入刑案中，驚慌之下未加查證，便匆匆步行前往郵局，準備依指示操作。
員警聽完後，立刻判斷這是典型的「假檢警」詐騙手法，隨即安撫古婦情緒，並向她說明詐騙集團常「假冒公務機關」名義，博取信任，藉此實施詐騙。古婦當時情緒緊張，甚至連手機臉部解鎖都無法順利完成，經員警耐心解說後才逐漸冷靜下來，並表示將提高警覺、不再輕信陌生來電，同時對警方及時伸出援手，成功守住自身財產，表達誠摯感謝。
豐原分局統計，今年1至4月分已成功阻詐件數計有85件，攔阻金額高達3137萬元，再度提醒民眾，近期詐騙案件頻傳，詐騙手法層出不窮，民眾若接獲類似來電，應謹記「一聽、二掛、三查證」原則，冷靜判斷、立即掛斷電話，並撥打110或165反詐騙專線查證，避免落入陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言