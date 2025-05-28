誤信假檢警…婦人驚惶失措帶存摺急奔郵局 豐原警巧遇及時阻詐

台中市神岡婦人在家中接獲詐團假冒「檢警」的不明來電，聲稱婦人帳戶涉入詐欺案件，需接受金融監管，要求她前往郵局更新存摺並拍照提供帳戶資料，婦人驚慌失措下，準備依指示前往郵局配合操作，所幸途中巧遇巡邏員警及時識破騙局。

豐原分局表示，69歲古姓婦人神情慌張，手持存摺等物品，行經神岡區中山路與林厝路口時，在路旁來回踱步，神岡分駐所警員26日下午3時許執行巡邏勤務時，發現古婦神情顯得異常不安，見狀立即上前關心，詢問是否需要協助。

據古婦陳述，自己剛在家中接到一通未顯示號碼的來電，對方自稱是檢警人員，聲稱追查案件時發現她名下帳戶涉及詐欺案件，必須接受「金融監管」，並要求她立即前往郵局，將存摺餘額更新後拍照傳送，以配合偵辦。

古婦因為擔心自己平白無故捲入刑案中，驚慌之下未加查證，便匆匆步行前往郵局，準備依指示操作。

員警聽完後，立刻判斷這是典型的「假檢警」詐騙手法，隨即安撫古婦情緒，並向她說明詐騙集團常「假冒公務機關」名義，博取信任，藉此實施詐騙。古婦當時情緒緊張，甚至連手機臉部解鎖都無法順利完成，經員警耐心解說後才逐漸冷靜下來，並表示將提高警覺、不再輕信陌生來電，同時對警方及時伸出援手，成功守住自身財產，表達誠摯感謝。