台南單月詐欺案發生數略減 「攔阻近億元」、假投資仍最大宗

台南市4月份詐欺受理件數1232件，較上月1310件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.53%、解除分期付款（騙賣家）占12.34%、假網拍占12.18%；市長黃偉哲今天表揚攔阻、破案有功人員，感謝市府各局處與全市員警共同努力，持續推動打詐工作。

台南市4月份詐欺受理案件，被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占57.06%、其次依序為23歲以下占21.19%、50歲至64歲占15.50%、65歲以上占6.25%。

被害人職業則以服務工作人員占19.07%最多，其次依序為專業技術人員占15.91%、基層技術工及勞力工占14.85%、無業占14.53%、學生族群占13.96%；以行政區域比較，受理數以永康區189件最多，次依序為安南區131件、東區118件。

黃偉哲今天下午召開5月份治安會報，讚許台南市警局配合政府推動「打詐企業國家隊」反詐騙合作行動計畫，辦理防詐教育、舉報車手機制及相關宣導活動，經評定為「六都第1」，打詐成績斐然。

黃偉哲也肯定市府各局處、全市員警與台南市金融機構加強合作，推動「AI口罩ATM告警智慧應用」試驗計畫，藉以提升防詐識別層級，捍衛市民財產安全。

黃偉哲表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，刑事警察大隊、麻豆分局、第四分局及第五分局等分別偵破詐欺集團案，成功拘提41人到案，查扣電腦主機、手機、門號卡、帳冊及大量現金等證物，成功瓦解詐騙集團，守護民眾財產安全。

另外，善化分局、第四分局及第五分局分別查獲毒品分裝工廠及大量毒品，有效防堵毒品流入市面，展現警方打擊犯罪，守護治安決心。

4月分金融機構及超商成功阻詐162件，黃偉哲表揚有功人員252位，攔阻詐騙款項逾9933萬餘元，受獎績優金融機構、超商業者有新光人壽臺南分公司、中國信託西臺南分行、彰化銀行中華路分行及統一超商康健門市。

其中，新光人壽臺南分公司陳姓經理等人受理一位年輕民眾欲解約美金儲蓄保單（價值893萬餘元），經關懷詢問後警覺疑似遭詐騙，立即通報轄區員警；員警到場後，該民眾稱要給「叔叔」投資生意。

經員警了解，該民眾家境優渥，惟父母常年旅居國外，疑遭詐騙集團誘騙欲解約保單，幸好警方與新光人壽行員共同勸阻，成功守護民眾財產安全。