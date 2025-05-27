合庫金與刑事局簽署防詐MOU 合作ATM金警連線懲詐機制
為加強打詐力道，合庫金控（5880）率旗下合庫銀行等7家子公司，於27日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書。簽署儀式由合庫金控董事長林衍茂與刑事警察局局長周幼偉共同主持。
合庫金控表示，雙方此次合作的「ATM金警連線懲詐機制」，將由警政署提供灰名單帳戶予合庫銀行進行ATM交易檢核，並由合庫系統發送簡訊予警政署，以通報轄區員警到場盤查，藉由金警合作，及時攔截詐騙集團。
為積極阻詐，合庫金控旗下合庫銀行以「事前預防」、「事中審查」、「事後監控」三大面向，全面管控高風險帳戶，導入AI防詐預警模型偵測異常帳戶，同時規劃於數位存款開戶流程增設電信驗證機制，以防堵不法行為與人頭帳戶；另為避免客戶遭受冒名簡訊詐騙，合庫銀行已導入金融業簡訊專用編碼，以「68006」為專屬簡訊發送號碼，首波先以最容易被偽冒而導致客戶財產損失的行銷類簡訊開始實施，讓客戶可以更快速正確辨識訊息的真偽。
依據內政部警政署統計，合庫銀行2024年度臨櫃成功攔阻344件詐騙案件，金額高達2億6,972萬餘元，成效名列全體金融機構前十；另合庫銀行今年4月警示帳戶戶數較3月下降20.3%，較去年同期更顯著減少32.3%，顯示合庫在打詐工作上已有初步成效；合庫金控表示，此次與刑事警察局深化合作，將進一步強化集團整體的防詐效能，未來將持續與警方及各界攜手合作，因應變化滾動式調整防詐策略與運用創新科技，共同守護客戶財產安全。
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