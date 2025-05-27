關懷提問表成地面師詐團破口？新北地政局：問題隨時調整

不動產詐騙金額龐大，被害人欲哭無淚。新北市議員彭佳芸今天議會質詢，除呼籲市府、地政機關結合公會與業界聯手強化預警實務，地所關懷提問表，也要滾動調整，以免成為詐團破口。地政局長汪禮國表示，確實發現有些提問被掌握，地所提問持續滾動更新，並與警方、地檢署聯繫，確保提問效果，保障民眾資產。

彭佳芸表示，地政司去年起推動「私人借貸案件延長審查期」，將原本1至3日處理期拉長為3至5日，讓地方政府與警政單位交叉比對資料，可以提前發現異常，這段期間地政局也關懷提問，詢問義務人是否認識抵押權人、申辦目的、是否有加入投資、穩賺不賠、保證獲利等群組、家人是否知情，並請義務人親自到場簽名具結。

彭佳芸說，這樣流程實際辨識詐騙成效尚待驗證，在制式化表格填寫背後如何提高第一線同仁的風險敏感度才是更應該思考的方向。

彭佳芸認為表示，第一線地所同仁審查登記案件認真負責，著重程序審議，而不動產詐騙態樣日新月異，也可考慮邀請較具實務經驗的地政士公會協助，針對私人借貸等可疑案件，在個資保護下公會審議加強防詐措施。

彭佳芸說，地政局目前將私人設定抵押權登記、連件申辦預告或信託登記、抵押權設定契約書附流抵約定條款等案件列為不動產詐騙高風險登記案件，但是市民朋友大多對這三個專有名詞非常陌生，尤其針對60歲以上有房產退休族或獨老，更應該結合地政士公會、不動產經紀公會與長者活動結合宣導，避免長者落入詐團圈套財屋兩失。

地政局長汪禮國指出，目前除了跟地政士公會，另外警局、地檢署都有合作，另外近期也剛跟銀行合作，合作，打擊不法地面師集團。

汪禮國說，地所登記是最後一關，他們都有提問關懷階段，講白一點就是「雞婆一點」，他們都有專業題庫，確保私人設定當事人真正的意圖是否為真，他也向所有同仁強調，若因為提問被陳情，「都算局長頭上」。

彭佳芸說，目前成功攔截多少件？但這些提問若被詐團掌握，可能製作成教戰守則，反而可能成為破口。

汪禮國說，確實有發現有人會提醒當事人「該怎麼講」，他們的提問都是滾動調整；另外其他縣市地政士跨區辦理，也會多注意。

另市議員黃淑君也在質詢指出，新北市各地所共計44個課長，而100-112年共有34人次異動，其中14位課長為降調，顯然可見主管職等已不具留人條件，要求新北市政府兩週內應函詢中央職等檢討進度，盡快納入115年度預算編列考量。