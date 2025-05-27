刑事局邀全民試用「AI防詐達人」 APP好禮等你帶回家

詐騙手法層出不窮，從假投資、假親友到社群詐騙手段日益精密。面對複雜多變的威脅，趨勢科技與刑事局今(27)日宣布深化逾十年的合作夥伴關係，正式啟動「全民防詐守護戰」計畫。雙方除了持續同步更新詐騙電話、詐騙網址與假LINE ID等關鍵涉詐資料外，更將展開兩階段防詐升級行動，包含三個月免費「AI防詐達人」APP試用活動及橫跨數位平台的聯名宣導，全面升級公私協力的防詐模式。

刑事局表示，即日起至8月31日止，至刑事局「165 LINE官方帳號」、「165全民防騙網」活動頁面，即可獲得「AI防詐達人」APP免費三個月試用方案的專屬下載連結，另閱覽「165打詐儀錶板」至活動頁面輸入當日受理案件數及個人資料，還有機會獲得「緝毒犬」主題贈品與六折優惠券，期望藉此提升民眾識詐、防詐與應對能力。

刑警局預防科科長林書立說，反詐騙不只是政府重點工作項目，也是全民運動，刑事局持續與民間單位深化合作，此次透過與趨勢科技這類資安領導企業的深度合作，希望能將科技的力量與反詐騙相結合，擴大反詐量能，讓民眾獲得更即時、可信的防詐工具，進一步打造全民共同參與的安全防線。

趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，「隨著防詐意識不斷提升，打詐已是全民共識。趨勢科技一直與內政部警政署刑事警察局緊密合作，很榮幸能持續深化雙方的合作關係，以AI與威脅情資為根基，實現更即時、普及的防詐保護。我們相信，唯有透過公私協力，才能共同築起一道堅不可破的全民防詐網，守護社會的信任與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局邀全民試用「AI防詐達人」APP 好禮等你帶回家