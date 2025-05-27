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台灣成詐團溫床 專家：反權威投資心態助長投資詐騙

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導

根據內政部警政署最新數據，上周全台詐騙案件受理數達3938件，累積損失金額高達20.85億元。專家指出，詐騙手法日益複雜精密，透過資訊不對稱設計情境，誘使民眾誤信判斷陷入陷阱。尤其投資詐騙因民眾過度依賴小道消息、缺乏對金融專業的信任，加上監理制度缺口，成為詐騙重災區，需建立全面投資服務牌照制度與完善監管機制，以堵住詐騙漏洞。

東吳大學企管系今日舉辦防詐論壇「詐騙集團的產業化浪潮－全球趨勢下的因應對策」，邀請新世代金融基金會董事長陳冲擔任主持人，刑事警察局預防科科長林書立、臺灣大學法律院教授楊岳平、走著瞧公共政策曁政府關係經理林意蓉、今周刊撰述委員兼焦點組召集人陳燕珩與談。

陳冲指出，雖台灣詐騙問題嚴重，但這是全世界共同面臨的問題，過去聯合國曾發布報告揭示詐騙已是全球問題，詐騙集團具有國際性、組織化、跨平台等特徵，手法高度分工，甚至比毒品犯罪更有組織，涉案金額與社會損害也更大，顯示打詐已成全球共同面對的重要課題。

陳燕珩表示，投資詐騙平均單件遭詐金額為所有詐騙類型中最高，達183.9萬元，且投資型詐騙貫穿各年齡層。

民眾面臨詐騙不該過度自信，她指出，包括金融從業者、大學教授、調查人員等專業人士皆曾受害。受騙者在詐團引導下陸續變現資產，目前金融體系卻缺乏有效第三方把關機制，過去會認為是在銀行提領現金時的銀行行員，但現在詐騙手段多變實在難防，若能引入通知聯絡人制度，將可能是打詐的突破口。

林書立表示，近期詐騙集團常引導被害人將銀行帳戶綁定第三方支付平台，再透過該平台進行大額交易，避開銀行對非約定帳戶每日十萬元的轉帳上限。由於第三方支付金流不會立即發出異常通知，且銀行系統常有兩至三天的延遲，被害人往往事後才發現帳戶資金已遭盜轉四、五十萬元，形成難以即時攔阻的破口。他強調，這類手法已在近三週快速增溫，民眾應特別警惕。

從法律層面觀察，楊岳平表示，立法應在成本與效益間取得平衡，並針對不同詐騙型態採取相應對策。以投資詐騙為例，台灣此類詐騙情況遠比國際嚴重，觀察到這與民眾的投資文化密切相關，對投資操作偏好依賴小道消息或親友建議操作，加上對專業金融機構不信任，自認「比基金經理人更會選股」，是一種「反權威、反專業」的心態。

楊岳平指出，台灣目前對投資行為的監理機制仍存漏洞，缺乏針對「代操、集資、財富管理」等行為的全面牌照制度。若一般民眾將資金交給他人操作，只要對方聲稱「投資有賺有賠、不保本」，在法律上往往難以追責，也導致地下投資行為盛行，對民眾保障不足。他說，政府應建立完整的投資服務牌照制度，讓真正具有專業資格者能合法提供服務，從制度面補上投資詐騙的破口。

東吳大學企管系今日舉辦防詐論壇「詐騙集團的產業化浪潮－全球趨勢下的因應對策」，新世代金融基金會董事長陳冲（中）擔任主持人，刑事警察局預防科科長林書立（右3）、臺灣大學法律院教授楊岳平（右2）、走著瞧公共政策曁政府關係經理林意蓉（左3）、今周刊撰述委員兼焦點組召集人陳燕珩與談（左2）。記者林莉／攝影
東吳大學企管系今日舉辦防詐論壇「詐騙集團的產業化浪潮－全球趨勢下的因應對策」，新世代金融基金會董事長陳冲（中）擔任主持人，刑事警察局預防科科長林書立（右3）、臺灣大學法律院教授楊岳平（右2）、走著瞧公共政策曁政府關係經理林意蓉（左3）、今周刊撰述委員兼焦點組召集人陳燕珩與談（左2）。記者林莉／攝影

詐騙集團 法律 機制

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