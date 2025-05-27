竹市民眾4月遭詐騙金額達1.8億元 警進園區強化企業反詐意識
台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。根據警政署165打詐儀表板顯示，今年4月新竹市受理詐騙案件共401件，財損金額達1億8752萬餘元，前三名詐欺手法分別為「假投資」、「假網路購物」及「假買家騙賣家」，對此，警方日前應邀出席台灣科學園區科學工業同業公會會員代表大會，與會企業代表進行反詐騙宣導，希望強化園區企業與員工的防詐意識。
新竹市警察局持續推動「全民識詐」行動，日前應邀出席台灣科學園區科學工業同業公會會員代表大會。此次大會集結竹科、中科與南科各家公司企業代表，跨區聯合舉辦，警察局特別藉此機會向與會企業代表進行反詐騙宣導，並推廣警政署「165打詐儀表板」，以強化園區企業與員工的防詐意識，營造更安全的工作環境。
警察局長許頌嘉說明，警政署自去年9月起推行「165打詐儀表板」，每日真實呈現全國各縣市的詐騙受理件數及財損金額，以及各式詐騙態樣分析與案例分享，期望透過這網站讓民眾對詐騙有感，起到防範效果；統計今年4月新竹市受理詐騙案件共401件，財損金額達1億8752萬餘元，件數較3月份降低，前三名詐欺手法分別為「假投資」、「假網路購物」及「假買家騙賣家」。
許頌嘉強調，竹市有著全台高科技產業坐落的新竹科學園區，高知識、高所得的科技業人口比例，雖具高專業背景，卻也容易成為詐騙集團覬覦的對象，透過此次宣導，警方除介紹常見詐騙手法，也特別針對財損最為嚴重的「假投資詐騙」進行深入案例分析，期望提升企業及員工的反詐警覺，共同建立更堅強的防詐免疫力，以保護個人與企業財產安全。
園區公會理事長李金恭表示，詐騙案除了要靠警政機關的查緝與宣導，也需要法律、金融、電信等面向共同努力，且詐欺案件不僅對個人造成重大經濟損失，還可能影響員工家庭生計、企業運營及整體社會信任，因此企業應有責任，讓員工免於遭詐風險，園區公會正是連結市警局與企業廠商的橋樑，透過此次宣導，將反詐意識推廣至每位會員，未來期盼透過與警方及各界合作，建構民間與政府共同打擊詐騙的模式，公私協力，讓「識詐教育」深入園區企業每個角落。
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