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LINE朋友稱需借錢男被騙10萬 豐原警教LINE帳號被盜應變法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中56歲陳姓男子收到朋友LINE來訊，稱急需借錢納房貸、保費，陳男力挺兄弟網路轉帳10萬元，事後才知朋友LINE帳號被盜他被騙；豐原警方提醒民眾，LINE被盜帳號會影響很多親朋好友，教民眾LINE如何破解。

豐原警分局分析LINE帳號詐騙，可拆解為兩個部分，第一部分為騙取盜用你的LINE帳號，第二部分為詐騙集團盜用他人LINE帳號後進行行騙。第一部分目前常見有三種手法。

一、詐騙集團會以「幫我們寵物投票」、「幫孩子繪畫作品投票」等名義，引導用戶需登入LINE後，才能進行下一步，接著利用假的登入頁面，讓用戶留下LINE帳號的電話號碼、密碼以及簡訊認證碼，此時用戶的帳號就會被盜取。

警方教破解法，任何LINE登入網頁都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」，只要在任何網頁看到這兩點，就可以100%確定是詐騙。

二、詐騙集團在社群平台，張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著會把電話號碼用來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。破解法，只要不把LINE簡訊認證碼透漏給任何人，就不怕盜帳號。

三、詐騙集團以「加入好友可免費領取遊戲幣」等名義，提供假的QR code條碼給用戶好友，用戶掃碼後，詐騙集團就可以使用受害者的帳號，開始發送大量垃圾訊息甚至進行詐騙。破解法，如果在手機上收到LINE系統帳號提醒，有登入其他裝置的通知，不是本人所操作，可直接在訊息所附的連結中點選登出。

LINE被盜訊息，已有多人被騙，豐原警方教LINE詐騙如何破解。圖／警方提供
LINE被盜訊息，已有多人被騙，豐原警方教LINE詐騙如何破解。圖／警方提供

詐騙集團 登入 LINE

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