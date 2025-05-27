LINE朋友稱需借錢男被騙10萬 豐原警教LINE帳號被盜應變法

台中56歲陳姓男子收到朋友LINE來訊，稱急需借錢納房貸、保費，陳男力挺兄弟網路轉帳10萬元，事後才知朋友LINE帳號被盜他被騙；豐原警方提醒民眾，LINE被盜帳號會影響很多親朋好友，教民眾LINE如何破解。

豐原警分局分析LINE帳號詐騙，可拆解為兩個部分，第一部分為騙取盜用你的LINE帳號，第二部分為詐騙集團盜用他人LINE帳號後進行行騙。第一部分目前常見有三種手法。

一、詐騙集團會以「幫我們寵物投票」、「幫孩子繪畫作品投票」等名義，引導用戶需登入LINE後，才能進行下一步，接著利用假的登入頁面，讓用戶留下LINE帳號的電話號碼、密碼以及簡訊認證碼，此時用戶的帳號就會被盜取。

警方教破解法，任何LINE登入網頁都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」，只要在任何網頁看到這兩點，就可以100%確定是詐騙。

二、詐騙集團在社群平台，張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著會把電話號碼用來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。破解法，只要不把LINE簡訊認證碼透漏給任何人，就不怕盜帳號。