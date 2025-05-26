綠界科技攜手Gogolook 推認證防詐服務

面對日趨複雜的詐騙威脅，國內第三方支付業者綠界科技（6763）26日宣布與國際信任科技標竿企業 Gogolook（6902）簽署策略合作備忘錄，兩大上市櫃龍頭將整合各自在金融科技與防詐領域的核心優勢，從防詐工具串接出發，逐步建構創新的品牌認證服務模式，引領從防詐到認證的產業變革。

本次合作將分階段建構「防詐查詢、信任驗證、認證賦能」的完整服務體系。首階段雙方將整合綠界科技的 LINE 官方帳號服務與 Gogolook 旗下 Whoscall「一鍵查」功能，客戶得透過上傳圖片，以 AI 辨識可疑的詐騙風險，也能查詢陌生網址以及電話號碼。在防詐查詢建立信任基礎後，雙方將進一步開創品牌數位身分認證服務新典範，從被動風險偵測轉向主動信任建立。

此次跨業整合將開創嶄新的服務應用模式，為雙方開拓共同獲利的新商業機會。綠界科技強調：「支付服務的本質就是認識客戶，要成為綠界的客戶都需要經過嚴格的申請審核程序。透過與 Gogolook 的合作，我們將經過嚴格審查的商家品牌資產賦予認證，包含網站、電話號碼等，不僅保護消費者免於詐騙，更保護網路世界中商家的品牌不被惡意侵擾。我們深知信任認證的重要性，因此將與產業夥伴共同建立公開透明的認證標準，確保消費者有更多選擇權。」

綠界科技已透過 LINE 官方帳號「ECPay綠界科技」累積識別超過 606 件可疑網址、協助超過 879 名使用者通報的防詐經驗。此次與 Whoscall 的功能整合，將讓使用者能同時進行圖片、電話、網址等多元內容的即時防詐查驗。

Gogolook 董事長鄭勝丰表示：「防詐須兼顧『偵測防護』與『主動認證』的多元策略建立信任。Gogolook 具備市場上領先的防詐數據與 AI 技術，Whoscall認證號碼的客戶數翻倍成長，而公司所收購的 ScamAdviser 即是網站風險權威，奠定品牌認證的技術基礎。透過與綠界科技攜手打造支付業防詐生態圈、推廣品牌資產認證，以創新服務創造互利共贏的商業價值。」

綠界科技總經理劉士維指出：「這項合作不僅開創支付產業全新的價值延伸模式，更將為雙方帶來多元化的市場機會。過去嚴格審核商戶主要為了支付安全，現在這些商戶資料將成為數位世界的信任基石，透過認證服務為通過審核的 41 萬家商戶創造額外的品牌價值，同時為綠界與 Gogolook 共同開拓新的獲利模式。」

雙方將先從技術整合與服務研發著手，逐步建立認證服務的產業標準與商業模式。為確保認證服務的公正性與可信度，雙方表示將積極與政府相關機關及產業公會合作，研議建立透明化的認證標準與監督機制，避免單一業者壟斷信任認證權力。未來並將配合政府「全民防詐」政策，推動認證服務標準化，形成開放競爭的數位信任生態體系，為兩家公司創造新的成長動能。