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詐財騙很大！誆稱幕後老闆是總統 2人遭中檢起訴

中央社／ 台中26日電

台中地檢署。圖／本報資料照
台中地檢署。圖／本報資料照

趙姓男子違法代操多名被害人股票帳戶，甚至還謊稱欲成立基金會，且握有國家級投資訊息、幕後老闆為總統賴清德，向被害人詐財；中檢偵辦後，日前將趙男等2人依詐欺等罪嫌起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，70歲趙姓男子曾著作股市投資技術分析書籍，他於民國109年間起，未經主管機關許可便經營全權委託投資業務，違法代操古姓等8名被害人股票帳戶，總額約新台幣2億7540萬元，並收取代操費用460萬8000元及分潤270萬元。

另外，趙男於113年3月間向古姓被害人謊稱，他欲比照美國波克夏基金模式成立基金會，且握有國家級投資訊息，幕後老闆為賴總統等不實資訊，向古姓被害人詐騙會員費得款100萬元。

案經中檢指揮調查局中部地區機動工作站、台中市警局大雅分局、保四總隊等單位組成專案小組，於今年4月23日至券商公司調閱資料，並約談趙男及他的助理67歲蔡女與證人到案。

檢方複訊後，認定趙男有逃亡、串證、滅證之虞，依刑法詐欺、證券投資信託及顧問法聲請羈押趙男獲准，蔡女以30萬元交保。

全案經檢方偵辦後，日前依詐欺取財等罪嫌，將趙男與蔡女2人起訴，並依法向法院聲請扣押趙男名下土地2筆、房屋1棟及金融帳戶。

詐騙 詐欺 被害人 國家級投資

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