店員苦勸無用 男寄帳戶給詐團重判5年 法官：無需輕縱

58歲的黃姓男子在去年1月，以店到店寄件的方式，將他申辦的3個金融帳戶的金融卡及密碼提供給詐騙集團，超商店員曾提醒「對方可能是詐騙集團」，但黃男並未打消此念頭。法官認為，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，考量到被害人遭受的財產損失金額不輕，以及黃男無視店員警告的行為，無需輕縱，最後判有期徒刑5年。

法官調查，黃男在新竹市北區的某超商門市，以店到店寄件的方式，將他申辦的3個金融帳戶的金融卡及密碼提供給詐騙集團，要換取美金5萬元。

當時黃男寄出帳戶資料時，便利商店店員曾明確提醒他對方可能是詐騙集團，但黃男並未因此打消念頭，仍堅持將這些重要的帳戶資料寄給詐騙集團成員。

詐騙集團隨後利用黃男提供的帳戶，向2名被害人詐騙。詐騙手法包括在社群網站刊登投資廣告，或佯稱加入股票投資群組穩賺不賠。這2名被害人因此上當，分別匯款20萬元至黃男的帳戶中。爾後黃男更依詐欺集團指示多次提領部分款項來製造金流斷點，企圖掩飾或隱匿犯罪所得的來源與去向。

法官審酌，黃男正值壯年，卻貪圖不法利益，他在接到超商店員的明確提醒後，仍堅持寄出帳戶，這顯示其法治觀念淡薄，且嚴重影響社會治安，增加查緝難度與被害人追回損失的可能性。儘管黃男在法院審理時坦承犯行，但他在偵查階段曾兩度明確否認，且未與被害人達成和解。