曾寫「最強股市分析」書 台中翁假賴清德名義騙830萬元

台中市七旬趙姓老翁曾寫「最強股市技術分析」投資書，涉在去年間向投資人謊稱，欲比照股神巴菲特成立基金會，且握有國家級投資訊息，佯稱幕後老闆為賴清德總統，違法代操8名被害人的股票帳戶，金額達2.7億元，趙不法所得有830萬餘元，檢方今依詐欺等罪起訴，法院裁定羈押趙翁。

檢方調查，趙姓老翁（70歲）著有「最強股市技術分析：從8萬創造出50億財富的技術分析之路」的投資書籍，具備相關知識，他涉在去年3月間，先向古姓投資人謊稱，欲比照美國股神巴菲特的波克夏基金模式，成立基金會，且他握有國家級投資訊息，幕後老闆為總統賴清德，向古騙得會員費100萬元。

趙翁另從2020年起，未經主管機關許可而經營全權委託投資業務，違法代操古姓投資人等8名被害人的股票帳戶，總額約2億7540萬元，收取代操費用460萬8000元及分潤270萬元，不法所得共計830萬8000元。

此案獲報後，由台中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮中檢重案支援中心檢事官、調查局中機站、台中市大雅警分局、保四總隊等單位偵辦。專案小組在今年4月23日持搜索票至券商公司調閱資料，約談趙翁、證券營業員等人到案說明。

檢方訊問後認定，趙翁涉犯詐欺取財、證券投資信託及顧問法等罪，嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，當庭諭知逮捕，向台中法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組今年4月29日發動第2波搜索，約談蔡姓女助理（67歲）到案，訊後諭知蔡女以30萬元交保候傳。

為確保沒收、追徵犯罪不法所得，檢方在偵查中已向法院聲請核發扣押裁定獲准，扣押趙翁名下土地2筆、房屋1棟及金融帳戶，保障被害人求償權益。

台中地檢署今偵結，依詐欺取財、證券投資信託及顧問法等罪，起訴趙翁二人，台中地院裁定接押趙翁。