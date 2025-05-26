影／「泡麵土地公」遭冒名網路報明牌 廟方提告
南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，曾3天湧進10萬人次吃掉5萬碗麵，近日在臉書社團遭冒名吸引民眾加入，聲稱能代為分析沙盤，廟方為此報警提告妨害名譽，草屯警分局受理調查，並赴廟加強宣導反詐騙。
石龍宮主祀「土地公」福德正神，求財靈驗，早年常有人去求明牌，可地處偏遠難覓食便帶泡麵吃，沒吃完放廟內給別人吃，相沿成習，「泡麵土地公」名號不脛而走，曾在228三天連假湧進10萬人次、吃掉5萬麵，相當驚人，香火更盛。
沒想到，「泡麵土地公」石龍宮求財名聞遐邇也遭不肖人士盯上，最近發現網路上常出現臉書社團疑似假冒該廟名義，吸引民眾加入，甚至聲稱能代為分析沙盤報明牌，廟方認為損及廟譽也怕信眾遭詐，前往爽文派出所報案提告妨害名譽。
草屯警分局證實，24日接獲報案後依法受理，目前持續針對假冒行為的團體或個人有無涉及其他不法情事進行偵辦；而在受理完成後，該分局偵查隊及爽文派出所人員也偕同廟方人員前往石龍宮，跨領域合作像其廣大信眾宣導防詐知識。
石龍宮主委吳國棟強調，石龍宮並無提供明牌的行為及服務，若發現有人假借石龍宮名義營利或詐騙，均可向廟方或撥打110報警電話、165反詐騙專線求證。
草屯警分局長劉千祥也呼籲，詐騙集團常假冒名人或知名廟宇名義進行詐騙，民眾如有遭遇應小心查證，勿輕易上當。有關石龍宮在網路假冒臉書社團，警方也持續調查了解該冒名團體或個人有無行詐騙或其他不法情事，後續將依法偵辦。
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