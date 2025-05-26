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Line被盜深夜急報警！張茂楠嘆：詐團佯裝親友指已報警 想再詐他一次

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

民進黨台北市黨部主委張茂楠昨誤信假網路投票網站導致個人通訊軟體Line帳號被盜，深夜主動到台北市松山警分局報案，並廣發訊息提醒親友勿信可疑訊息，今早特別受訪提醒民眾慎防詐騙，並呼籲若不慎受騙應保持冷靜、主動與警方聯繫。

張茂楠說，昨晚9時許他與妻子在外用餐後開車返家，親友的Line來訊表示，子女參加插畫比賽需要網路投票支持，張不疑有他點擊訊息中附帶連結，進入投票網頁完成投票後，還依指示留下Line帳號及帳戶驗證碼。

昨夜10時許，親友的Line持續傳訊呼籲投票，張覺得心煩回覆，對方即表示自身帳號被盜用，已向台北市警方報案，張見狀立刻決定報警處理。

在驅車前往警局途中，親友的Line帳號突來電表示，對方在警局報案，身旁有警官陪同，已依照警官建議安裝防盜軟體保護個資，要求張也依照指示照做，但張茂楠已認定對方帳戶被盜，來電者應是詐騙集團，不予理會，深夜11時許完成報案。

張茂楠說，政府平時持續防詐宣導，所以他很快發現異狀，沒想到「我快，詐騙集團更快」，由於他的Line帳號好友數早就額滿，昨夜很快就有親友反映接獲訊息要求加入好友，卻根本加不進去，張才意識到詐團一盜取帳號後，馬上就試圖用來加入其他人好友，擴大行騙對象。

所幸他昨夜立刻向警方報案，廣發訊息向親友表示帳號被盜用，切勿相信該帳戶所傳送的訊息、也勿點擊不明網路連結，截至目前尚無詐欺被害人出現；他也提醒民眾，若不慎遭遇詐騙，應保持冷靜，主動通報警方處理。

警方表示，全案雖暫無詐欺被害者，但張的帳號被盜用，案件受理後仍將朝妨害電腦使用罪方向偵辦，同時呼籲民眾，詐騙猖獗，網路瀏覽應保持警覺，對於陌生訊息應小心查證，避免受騙。

民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影
民進黨台北市黨部主委張茂楠Line帳號被盜用，昨夜報警處理。記者李隆揆／攝影

詐騙集團 網路 民進黨 投票 個資

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