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71歲老婦「收款就有錢」成詐團車手 被逮遭判8月要入獄

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

71歲的楊姓老婦從去年10月起，加入詐欺集團、充當車手收取詐騙款項，每次工作可獲2千元報酬，日前被害人郭女遭詐騙，陸續匯款730萬，去年底才發現遭騙報警處理，經警方策畫後，郭假意交付款項，楊婦前往取款時當場被警逮捕，新竹地院依三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。

法官調查，楊姓老婦從去年10月起，加入由LINE暱稱「王茜」所屬的詐欺集團，負責充當車手，收取被害人交付的詐騙款項，每次工作可獲得新台幣2000元報酬。該集團成員透過社群軟體Facebook發布假投資廣告，誘導民眾上當。

郭姓受害人去年7月瀏覽該廣告後，誤信其為真，加入名為「3竹」的LINE群組，並與群組成員互動。對方以「抽中新股」及「分潤結算」為由，讓郭女陷入錯誤信念，陸續依指示匯款及面交款項，共計730萬元。直至去年底，因無法提領「獲利」，郭女才發現自己遭騙，並於今年年1月8日報警處理。

警方經調查後，指導郭女假意繼續儲值230萬，並與詐欺集團成員約定在竹北市某地交付款項。楊婦則依「王茜」指示，自松山火車站搭乘計程車抵達約定地點，攜帶偽造的「投資公司代理國庫送款存入回單」及「國庫局出勤卡」等文件，企圖以此取信郭女，完成交易。

當晚9時許，楊婦在出示偽造文件，並收取郭女所交付的款項，其中包含2萬9866元的現金與假鈔混合。隨即，埋伏在現場的警方趁機逮捕楊婦，成功阻止詐騙得逞。

法官審酌因經濟壓力未循正當途徑，為快速獲利而參與詐欺集團，侵害被害人財產並破壞社會秩序，增加檢警查緝與被害人求償的困難，所為實有不該；但考量其坦認犯行、警方及時偵破未造成損害，楊姓老婦案發前從事保險業務員，案發時已不再從事保險業務，喪偶、與兒子同住、經濟狀況不佳，考量擔任的犯罪角色及參與程度，並未與被害人和解，最終判處有期徒刑8個月。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

車手 詐騙 詐欺 被害人 老婦

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