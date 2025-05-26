影／網路交友騙他4萬買盆栽投資 警阻詐勸「我可繳一個月貸款」
台中林姓男子遇網路交友詐騙案，對方騙他花4萬元買盆栽投資，林男日前到銀行要匯款時被行員和員警勸阻，林男說「我只匯4萬元」，男警勸「我可以繳一個月貸款了」，林男最後允諾不再匯款，他說知道行員和警察好意，擔心他被騙。
台中市清水區68歲林姓男子日前到清水區某銀行臨櫃要匯4萬元，過程中發現林男對匯款用途說詞反覆，且無法提供具體理由，最後又說是要匯款給朋友。行員認為情況可疑為詐騙，研判民眾可能遭遇假交友詐騙投資手法，通知警方到場協助了解。
清水警分局清水派出所警員楊凱文到場，行員向警方說明林男欲匯款理由，林男立即改口「不然不要匯了，我拿回來就好了，你的意思我知道，擔心我被騙了，我保證不匯了，我只要滙4萬元」，男警說「4萬元也是錢，我可以繳一月貸款了」。
警方為求證，林男提供手機對話內容，林男在網路結識網友，該網友以投資購買盆栽為由請林男匯款，同時發現該網友以網美圖為頭貼，對話紀錄出現大量簡體字及非本地慣用口語，警方表示這是詐騙集團常用假交友投資詐騙手法，經員警耐心說明，林男驚覺受騙，取消匯款，感謝行員及警方積極介入關懷。
清水警分局長蔡慶星表示，民眾遭假交友真詐財案件仍層出不窮，常見還有以親友重病、無國界醫生等話術誘騙被害人，更有民眾與假網友「視訊裸聊」時遭歹徒側錄性私密影像，遭威脅「不給錢，就公開」，許多人因而匯款或購買商品點數而翻拍給歹徒，造成財物損失。故呼籲民眾網路交友要謹言慎行，建議民眾在有被要求交付財物時，可利用165防詐騙專線或110報案專線查證，避免被騙。
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