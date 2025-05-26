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拿金融卡幫企業避稅拿8萬？台中男應徵有疑報警抓車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日有歹徒以「收購金融卡替企業避稅」為名義，收取民眾金融卡從事不法，郭姓男子月初發現臉書兼職廣告後，因起疑向警方徵詢，發現是詐騙陷阱後，協助警方查獲取卡的許姓車手，警詢後依詐欺等罪送辦，檢方訊問後命限制住居。

經查，台中市郭姓男子（50歲）在3日時前往第六警分局永福所諮詢，郭稱，近期在臉書上看到一則「企業避稅專案」的貼文。對方稱是專門替企業避稅的專業團隊，只需要提供個人金融卡，就能輕鬆賺取每張5到8萬元的「節稅獎金」。

警方聽聞後立刻識破詐團伎倆，向郭男解釋「不是節稅」，而是歹徒拿民眾的金融卡帳戶作為洗錢工具。

警方組成專案小組約出許姓車手（35歲）取卡，在西屯區國祥街一帶，出動埋伏警力將許男逮捕，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪送辦，檢方訊問後命無保、限制住居。

第六分局呼籲，切勿輕信來路不明的高報酬兼職資訊，尤其是聲稱「企業避稅」、「資金代管」、「高價收購金融卡」等話術，這些多半是詐騙集團設下的陷阱。他們利用人頭帳戶進行非法金流操作，不僅讓被害人背負刑責，也助長犯罪鏈條的蔓延。

警方提醒，如遇有可疑訊息，請撥打165反詐騙專線，或至各地派出所尋求協助。警方會持續查緝詐騙集團源頭，守護民眾財產安全。

詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團佯稱企業節稅刊登廣告，騙取民眾金融卡，台中市第六警分局3日查獲許姓車手。記者陳宏睿／翻攝

車手 詐騙集團 節稅

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