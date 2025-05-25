提款卡交給詐團使用怕有刑責 謊稱搭火車遺失「罪加一條」

基隆市黃姓女子把提款卡提供給詐欺集團，並告知密碼，詐騙2名被害人近30萬元。事後為免被追究刑責，報案謊稱搭火車時遺失提款卡，罪加一條。法院審理時，黃女自白犯罪，除了幫助犯洗錢罪判刑3月，另被依誣告罪判拘役30日。兩案均可上訴。

判決指出，50多歲黃女去年6月上旬把名下銀行帳戶的提款卡，提供給詐騙集團使用，並告知密碼。詐團取得黃女的帳戶後，由不詳成員詐騙黃男和鄒女，共把受騙款項近30萬元匯入黃女的帳戶並領出得手。

黃女為了逃避刑責，去年6月26日晚間前往基市警三分局百福派出所報案，指她的帳戶提款卡在搭乘火車時遺失，並遭詐騙集團成員侵占使用，導致被列為警示帳戶，所以她要提出侵占告訴。

桃園地檢署偵辦黃女的帳戶涉入的詐欺案時，黃女否認把提款卡及密碼交付給詐團使用，而是在搭火車時遺失，檢察官未採信，依幫助犯洗錢罪起訴。桃園地方法院審理時，黃女才自白犯罪，法官判有期徒刑3月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。緩刑2年。

基隆地檢署檢察官指黃女未指定犯人，並向警方誣告他人涉犯侵占罪嫌，足生損害司法機關偵查案件正確性，另依誣告罪嫌起訴黃女。

基隆地方法院審理時，黃女承認有檢方起訴書所寫的犯罪事實並認罪，請求法官給她改過自新的機會，希望從輕量刑，她也會與被害人協調賠償事宜。