北市婦遭假投資詐騙要匯15萬 警匪隔空鬥法博信任

林姓女子日前誤信網路投資廣告，到台北市中正區某銀行準備匯款15萬元，行員關懷提問時卻交代不清匯款用途，警方獲報到場勸阻仍否認受騙，因林女持續操作手機，員警眼尖發現有「投資助手」正傳訊指示林女如何支開行員及員警，進一步說明詐騙手法，林女才驚覺受騙，最後未匯款。

警方調查，60歲林女深信網路上的股票代操投資廣告，急欲匯款15萬元，卻無法清楚交代匯款用途，銀行行員發覺異狀，報警處理，轄區中正二分局南昌路派出所員警獲報到場，勸說林女恐遭詐騙，林女仍深信不疑，不理會員警關懷。

由於林女持續操作手機，員警眼尖發現林女正在與一名「投資助手」傳訊，且對方正指示林女如何言語支開行員及員警，警方就此確認林女遭遇詐騙，進一步說明常見詐騙話術及手法，林女發現員警所述與自身經歷相似，還一度以為警方竊取林女通訊資料。

員警隨後再度向林女宣導典型詐騙手法及個案，林女逐漸認知自己遭遇詐騙，才坦言加入一個宣稱能「保證獲利」的網路投資群組，正打算依指示匯款投資，沒想到難得的投資機會竟是詐騙陷阱，所幸最後未依詐團指示匯款。