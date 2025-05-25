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影／台北老婦投資股票被騙提領百萬 詐團車手約天主堂拿錢被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市熊姓老婦被股票假投資詐騙，在住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐騙集團車手，赴銀行欲提領111萬元交付，警方接獲行員通報攔阻，埋伏逮捕車手黃姓男子依詐欺罪移送。

警方調查，退休65歲熊姓老婦瀏覽臉書股票假投資廣告，加入LINE投資群組，上月依指示在北市大安區住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐團車手；本月21日上午赴信義路某銀行欲臨櫃提領111萬元交付，依詐團指示，出示詐團傳送的裝潢估價單以取信行員。

行員關懷提問後起疑通報，員警到場，熊不透露領款原因，員警聯繫她姊姊到場勸說後帶回大安警分局新生南路派出所，取得同意檢視手機發現加入投資群組被騙。

熊經勸說協助警方誘捕，詐團相約當晚在天主堂旁面交111萬元，24歲黃姓男子到場取款被埋伏員警逮獲。他稱，在臉書應徵工作，協助取款可抽成，不知是詐騙，也不知抽成金額，首次取款就被逮。

警方查扣假造的投顧公司收據、工作證，詢後移送，經查是另名男子向熊首次取款，持續調閱監視器追緝。

台北市熊姓老婦被股票假投資詐騙，在住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐騙集團車手，欲提領111萬元交付，警方埋伏逮捕車手黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市熊姓老婦被股票假投資詐騙，在住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐騙集團車手，欲提領111萬元交付，警方埋伏逮捕車手黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市熊姓老婦被股票假投資詐騙，在住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐騙集團車手，欲提領111萬元交付，警方埋伏逮捕車手黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
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台北市熊姓老婦被股票假投資詐騙，在住處附近某天主堂旁交付30萬元給詐騙集團車手，欲提領111萬元交付，警方埋伏逮捕車手黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
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