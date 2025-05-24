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假買家騙賣家詐騙案攀升 刑事局：應防範4話術

中央社／ 台北24日電

刑事局表示，假買家騙賣家詐騙案快速攀升，1至4月總財損達5.9億元，話術包含帳戶驗證、開通金流、綁定帳號、提供OTP密碼，且歹徒會假冒知名金流業者網址誘騙被害人。

刑事局今天發布新聞資料指出，網路購物普及，網購平台交易成為民眾生活的一部分，165打詐儀錶板統計，假買家騙賣家詐騙案件近年快速攀升，財損總金額僅次假投資詐騙，顯示民眾容易掉入假買家騙賣家的詐騙陷阱。

刑事局表示，分析假買家騙賣家的詐騙手法，除偽造客服網頁或交易平台，並假冒官方網站且設置仿真度極高的網址，民眾較難發現異常，歹徒後續以話術讓被害人誤認帳戶或金流須驗證，再用LINE語音或假客服指引，誘騙分次轉帳。

刑事局指出，但銀行驗證金融身分會以簡訊一次性密碼（OTP），且僅先刷新台幣1元進行授權驗證，若遇須匯出大筆金額，進行帳戶驗證、開通金流、綁定帳號，及提供OTP密碼等操作，均屬常見詐騙話術。

北部王姓女大學生日前在社群平台Threads張貼賣演唱會票的訊息，就遇到假買家。對方先稱以第三方支付金流付錢，事後傳送假冒業者官網的訂單連結，引導王女點選確認。

刑事局表示，歹徒後續以未綁定收款帳戶需聯繫客服或訂單無法取消，要求王姓女子聯繫第三方支付金流公司，並提供假網頁連結，若不聯繫就會提告，王女驚嚇之餘，依指示點入假客服連結，最終匯款共12萬餘元後，因遲未見退款，才驚覺被詐騙。

刑事局指出，網路賣商品時應慎防聽從對方指示私下交易，且勿點選陌生網友傳送的連結網址，若被要求匯款到多個不同帳號的特徵就是詐騙，對交易過程感到可疑，應切斷與對方聯繫，並撥165反詐騙專線查證。

網路詐騙示意圖。圖／AI生成
網路詐騙示意圖。圖／AI生成

賣家 詐騙 客服

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