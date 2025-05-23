婦人遭投資詐騙385萬 又要再交二百萬 員警即時逮車手二女

彰化縣一名婦人因在社群平台看到投資廣告，而加入「股票當沖群組」，前後9次交給詐騙集團385萬元投資，正當詐團再次約婦人交200萬元時，即時被鹿港警分局福興分駐所員警查獲2名詐騙女車手和「收水手」，將2人移送法辦，也保住婦人血汗錢。

刑事局根據警示帳戶清查匯款人，發現鹿港鎮一名婦人有匯款到警示帳戶，被列入「潛在被害人」名單，由福興分駐所員警進行訪視，果然發現婦人已前後9次共交款給詐團385萬元。

警方調查發現，40多歲婦人是今年3月間看到網路投資廣告，而加入「股票當沖群組」，詐團要她下載投資APP，給她看「假獲利」資料，甚至曾小額出金給婦人，讓她信以為真，以為自己真的賺到錢，上周詐團說要派「理財專員」再來面交200萬元，幸好員警即時勸阻，婦人才發現自己受騙。

婦人配合警方約出詐團交款，警方當場查獲46歲林姓女車手，並發現有一輛可疑小客車在附近反覆徘徊，而上前盤查查到25歲女「收水手」，警方在二人身上查到30萬餘元及詐團使用的投資識別證等證物，依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將二人移送彰化地檢署偵辦。

警方也相當訝異來收錢的女車手竟是位「大媽」，女車手說她失業去找工作，被交付收錢的工作，當天上午已在雲林收到款項，再到彰化繼續收錢，每次收到款項都可獲利1、2千元，而非常年輕的「收水手」則是說兼差是為了賺外快，二人都無前科。