詐欺女車手講手機露餡 計程車司機報警逮人獲5萬元獎勵
台中市一名計程車司機日前在彰化載到一名女子，發現她的手機通話內容一直提到匯款的事情，並要求載往超商，驚覺疑似是車手取款。他立即通報警方。經烏日警分局派員到場埋伏，順利當場查獲該名女子，並查扣收款收據1張、手機等，依詐欺罪及洗錢防制法送辦。
警方今天說，因計程車司機熱心通報，警方順利逮捕車手，將獲頒警政署「百斬計畫」獎金5萬元。這名司機也是警政署執行「百斬計畫」以來的第1百名英雄。烏日警分局長劉雲鵬特別感謝司機敏銳觀察力，守住被害人45萬元的辛苦錢。
據了解，該名女乘客一上計程車便一直講到匯款事宜，員警據報趕往埋伏，發現她正與被害人相約準備交付投資款項，但該女驚覺有異，於是未收款而想快步離去，並在逃逸途中撕碎假投資收據，但仍被警方逮捕。
劉雲鵬說，詐欺集團取款的主要管道為車手，警力有限，民力無窮，希望透過公私協力，鼓勵民眾主動提供線索，讓警方有更多機會查緝不法，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全，全民一起打擊詐騙。
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