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新北傳統市場反詐騙宣導 北檢：讓防詐觀念落實基層

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為加強民眾防詐意識、提升在地反詐能力，台北地方檢察署今日上午結合新北市新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，在建國路市場現場舉辦一場反詐騙宣導活動，活動結合在地攤商與採買民眾，以親民、生活化的方式，將反詐騙知識深入日常生活。

台北地檢署表示，現場除了設有反詐騙宣導攤位外，還發放精美宣導品與反詐文宣，向民眾講解最新詐騙手法，包括虛擬貨幣詐騙、投資詐騙、網購詐騙及AI深偽詐騙等等。活動同時透過有獎徵答、互動問答等趣味形式，強化民眾印象，吸引大量攤商與採買民眾熱情參與。

台北地檢署檢察長王俊力表示，市場是社區的重要節點，此次攜手市場攤商管理委員會，正是希望透過在地力量建立防詐防線，讓防詐觀念落實於基層社區。

建國路攤商管理委員會表示，詐騙手法日新月異，市場長輩居多，容易成為詐騙集團鎖定的對象，此次活動讓大家在買菜之餘也能學到保護自己的知識，收穫豐富。

台北地檢署再次呼籲「一聽二掛三查證」，民眾如接獲不明電話或訊息，務必提高警覺，遇有可疑情況切勿輕信，並可撥打165反詐騙專線查證，共同守護您我財產安全。

台北地方檢察署今日上午結合新北市新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，在建國路市場現場舉辦一場別開生面的反詐騙宣導活動。圖／台北地檢署提供
台北地方檢察署今日上午結合新北市新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，在建國路市場現場舉辦一場別開生面的反詐騙宣導活動。圖／台北地檢署提供
台北地方檢察署今日上午結合新北市新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，在建國路市場現場舉辦一場別開生面的反詐騙宣導活動。圖／台北地檢署提供
台北地方檢察署今日上午結合新北市新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，在建國路市場現場舉辦一場別開生面的反詐騙宣導活動。圖／台北地檢署提供

詐騙集團 攤商

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