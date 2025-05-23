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國軍收入穩定常被詐 雲林郵局協助國軍識詐守住血汗錢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

軍人收入穩定，常成為詐騙集團鎖定對象，雲林郵局與雲林國軍財務組為強化國軍官兵理財素養及防詐意識，共同舉辦金融知識講座，協助國軍建立正確理財觀念。

雲林縣今年至今詐騙受害人高達1720人，受害者以基層勞工、學生居多，但包含軍人在內的保安人員也有36人受害。

因國軍資訊較封閉，可能因此受騙，雲林郵局邀請講師向國軍介紹理財工具、資產配置原則、生涯理財規畫及最新詐騙手法剖析，並針對軍職人員常見的投資詐騙進行說明。

講師分享「分散投資、量力而為」的重要觀念，呼籲善用穩健理財工具，守護自身財務安全。

雲林郵局局長翁曉慧指出，金融詐騙手法不斷翻新，尤其軍人收入穩定，常成為詐騙集團鎖定對象，希望透過此次講座，協助國軍建立正確理財觀念，並有效辨識詐騙話術，避免血汗錢遭不法分子詐騙。

國軍收入穩定，常被詐騙集團鎖定，雲林郵局針對國軍舉辦金融知識講座。圖／雲林郵局提供
國軍收入穩定，常被詐騙集團鎖定，雲林郵局針對國軍舉辦金融知識講座。圖／雲林郵局提供
國軍收入穩定，常被詐騙集團鎖定，雲林郵局針對國軍舉辦金融知識講座。圖／雲林郵局提供
國軍收入穩定，常被詐騙集團鎖定，雲林郵局針對國軍舉辦金融知識講座。圖／雲林郵局提供

詐騙集團 理財 國軍

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