地面師入侵花蓮！她逾3千萬房產被抵押 還被收百萬重利

花蓮有不肖詐團勾結地政士，不但騙光受害人存款，還要以不到3分之1低價抵押3500萬元房產，從中收取逾200萬元重利，換算年利率高達近80%，造成被害人上千萬元損失。地檢署今天依涉犯組織犯罪、重利、洗錢等罪嫌起訴詐團成員、地政士及金主共8人，巫姓主嫌等4人具體求刑3年以上，聲請沒收近300萬元犯罪所得。

花蓮一名林姓婦人去年初遭巫姓主嫌在內的詐團假冒戶政人員行騙，讓林女誤以為自己捲入擄人勒索案，財產要監管，交付260萬元存款；去年3月，詐團又稱要更多現金交付監管，會派人進行二胎房屋貸款等，林女因此將名下花蓮、台北兩處總值3500萬元的房產，以不到3分之1的1100萬元低價質押，

檢方表示，詐團結合林姓金主、張姓地政士等人行騙，收取代書費、預付3個月利息82萬5000元、金主利潤55萬元，另被害人還交付代辦費74萬5000元，被害人僅實拿880萬元，卻付出顯不相當的重利218萬5000元，換算年利率達79%。