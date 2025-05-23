詐團男才釋放13天...再狠詐1711萬 稱「每天抄佛經」求交保

台中陳姓男子參與詐騙集團遭收押，期滿釋放後才隔13天又再犯，和同夥前後向黃姓被害人騙得高達1711萬元，法院依詐欺罪判他3年3月。陳因本案再遭羈押，他聲請交保自稱「每天在看守所抄佛經、要盡孝」，法院認為與是否繼續羈押無關，裁定駁回，可抗告。

檢警調查，陳男加入詐騙集團，以投資獲利話術在臉書投遞廣告，有被害人上當就要求使用指定APP投資股票獲利。

陳男2024年1月24日經詐團指示，假冒「沐笙資本股份有限公司」的外派專員，負責出面向黃姓被害人見面，收取對方交付280萬元投資款，陳收到隨即上繳詐團。

檢警查出，陳男另透過交友軟體認識蔡姓男子，得知對方有意想當車手就吸收他加入詐團，同年2月7日指派蔡以同樣手法假冒外派專員，前後再向黃姓被害人收取531萬元、900萬元款項。

台中地院審理時，陳男認罪自白，有相關證詞、金流及詐團對話紀錄可佐。法院發現，陳男2023年11月21日才因詐欺案被羈押，2024年1月11日獲釋放，但出看守所才13天又繼續參與詐騙，並夥同蔡男一共向黃姓被害人收取1711萬元，造成對方損失慘重。

法院說，陳僅坦承部分犯行，至今沒彌補被害人損害，除自己車手收款還招募他人加入，並考量檢察官起訴求刑4年意見，依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判他3年3月，併科罰金10萬元。

由於陳男本案落網後再遭羈押，他向法院聲請停止羈押，並表示自己2024年11月23日遭收押至今，每天都在看守所內抄寫佛經、深刻反省，自稱沒有反覆實施之虞，家中還有殘障父親、經營小吃店母親要照顧，他要盡孝、協助家計，請求交保。