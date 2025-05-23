高雄婦2個月被騙1200萬 車手提款被捕查出幕後黑手

高雄林姓婦人在網路社群，落入詐騙集團投資圈套，2個月間受騙近1200萬元，其中1筆匯款正匯入警方監控的帳戶，詐團車手到銀行提款，立即被識破。警方逮捕高姓男子等8名男女，依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦，高男經檢方聲押獲准。

據了解，68歲的林姓婦人去年7月在臉書見詐團假投資廣告，點擊詐團LINE連結後，加入「飆股Queen怜」群組，遭假投顧助理及老師誆稱保證獲利，慫恿下載「銓誠」等平台投資股票，2個月匯款10多次，遭騙走近1200萬元。

直到去年9月，林婦要獲利了結，遭誆騙需再繳高額保證金及佣金，匯出100多萬元到詐團指定帳戶，這個帳戶因涉及電信詐騙案，正由刑事局南部打擊犯罪中心監控中，後來1名詐團車手到銀行提領林婦的匯款，銀行立即通報警方，逮捕車手，通知林婦，林婦才知道受騙。