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高雄婦2個月被騙1200萬 車手提款被捕查出幕後黑手
高雄林姓婦人在網路社群，落入詐騙集團投資圈套，2個月間受騙近1200萬元，其中1筆匯款正匯入警方監控的帳戶，詐團車手到銀行提款，立即被識破。警方逮捕高姓男子等8名男女，依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦，高男經檢方聲押獲准。
據了解，68歲的林姓婦人去年7月在臉書見詐團假投資廣告，點擊詐團LINE連結後，加入「飆股Queen怜」群組，遭假投顧助理及老師誆稱保證獲利，慫恿下載「銓誠」等平台投資股票，2個月匯款10多次，遭騙走近1200萬元。
直到去年9月，林婦要獲利了結，遭誆騙需再繳高額保證金及佣金，匯出100多萬元到詐團指定帳戶，這個帳戶因涉及電信詐騙案，正由刑事局南部打擊犯罪中心監控中，後來1名詐團車手到銀行提領林婦的匯款，銀行立即通報警方，逮捕車手，通知林婦，林婦才知道受騙。
警方連月追查幕後指使人，發動多次搜索及拘提行動，逮捕陳姓男子等車手6男1女，到3月間才查出高姓男子（47歲）在幕後操控車手集團，查扣手機、電腦記憶卡、金融卡、金融存簿及50萬元等贓證物，將全案移送高雄地檢署查辦，檢方聲押高姓、陳姓2男子，其餘車手獲3萬元至5萬元交保。
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