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新竹男手機遺失報假案！「謊稱遭搶」想詐保險理賠金下場慘了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣橫山警分局近日偵辦一起假報案事件，揭露一起因保險理賠限制而引發的鬧劇。林姓男子聲稱在尖石鄉高台山爬山時，手機遭陌生男子搶奪，為此向警方報案。然而，警方深入調查後發現，林男實為因保險條款無法理賠遺失案件，竟捏造搶奪情節企圖獲取理賠，最終被拆穿真相。

橫山警分局指出，案件於深夜時分由嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所轉報，林男聲稱拍照時手機被陌生男子搶走，且未能看清對方面貌。由於搶奪屬重大刑案，警方隨即展開調查，調閱沿線監視器、查詢車輛行跡，卻始終未發現可疑跡象。此外，林男報案後反覆強調不願提告，只希望找回手機，進一步引發警方疑慮。

為釐清案情，警方聯繫林男的友人劉姓男子，卻意外得知實情：林男因手機遺失未能獲得保險理賠，但保險條款涵蓋竊盜或搶奪案件，於是突發奇想，假稱手機遭搶，進而向警方報案。

橫山分局強調，報案後警方即啟動刑事調查程序，投入大量人力與公務資源。若民眾無故報假案，不僅浪費公共資源，更可能觸犯刑法第171條未指定犯人誣告罪，以及第214條使公務員登載不實罪，將被依法追究刑責。警方呼籲，切勿因貪圖小利而以身試法，以免自食惡果。

新竹縣橫山警分局近日偵辦一起假報案事件，揭露一起因保險理賠限制而引發的鬧劇。圖／警方提供
新竹縣橫山警分局近日偵辦一起假報案事件，揭露一起因保險理賠限制而引發的鬧劇。圖／警方提供

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